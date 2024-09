"Am şi eu haterii mei!" Alexandru Tudorie a marcat împotriva fostei sale echipe, FCSB, şi s-a descătuşat: "Aşa le răspund eu!" - Antena Sport

Alexandru Tudorie a marcat împotriva fostei sale echipe, FCSB, şi s-a descătuşat la finalul partidei. Atacantul în vârstă de 28 de ani i-a adus un punct Petrolului, cu reuşita din minutul 90+4.

Tudorie a fost şi cel care a scos eliminarea lui Mihai Popescu, din minutul 30. Fotbalistul „lupilor” a fost lovit cu cotul în cap de fundaşul central al campioanei şi a fost umplut de sânge. „Centralul” Rareş Vidican a decis să scoată cartonaşul roşu.

Tudorie a rămas pe teren şi a sărbătorit la maximul golul marcat la ultima fază a meciului din Ghencea. A ţinut să afirme că a avut nevoie de copci pentru a i se opri sângerarea.

„Mă bucur că am reuşit să scoatem un punct, a fost un meci dificil. Am atacat încontinuu după ce au rămas ei în 10. M-a cusut mai devreme, am o poză, o să v-o trimit. Nu e o zgârietură, e tăietură mare.

Am muncit, mă bucur că am şi marcat. Acum trebuie să ne gândim la următorul meci de acasă, trebuie să câştigăm neapărat. Am jucat cu campioana anului trecut, ei s-au retras, s-au apărat foarte bine. Am suferit puţin şi la ultima pasă, ultima centrare, nu prea ne-au ieşit, dar până la urmă a venit acest gol şi s-a terminat egal.