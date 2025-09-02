"Am vorbit cu Gigi Becali!" FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: "Aşteptăm răspunsul lui Benfica" - Antena Sport

FCSB este aproape de a da o lovitură pe piaţa transferurilor, chiar pe final de mercato. După remiza cu CFR Cluj din Gruia, scor 2-2, patronul roş-albaştrilor a declarat că trebuie să mai facă un transfer de urgenţă la campioana României, fiind nemulţumit de prestaţiile jucătorilor săi în acest debut de sezon.

În primă fază, lui Gigi Becali i-a fost propus Adrian Rus, dar l-a refuzat pe acesta şi s-a reorientat către un jucător care evoluează în Liga 1, dar care aparţine şi de Benfica.

FCSB îl vrea pe Mario Tudose, fundaşul lui FC Argeş. Dani Coman a confirmat: “Nu s-a terminat discuţia”

Este vorba despre Mario Tudose, fundaşul de 20 de ani al celor de la FC Argeş. Anunţul a fost făcut de Dani Coman, preşedintele formaţiei din Trivale, care a anunţat că a discutat deja cu Gigi Becali şi Mihai Stoica pentru transferul lui Tudose.

FC Argeş deţine însă 50% din drepturile lui Mario Tudose, cealaltă jumătate aparţinând de Benfica. Dani Coman a anunţat că a înaintat oferta venită de la FCSB către lusitani, iar acum aşteapăt un răspuns din partea portughezilor:

“Am avut o discuție și cu domnul Becali, și cu MM. Nu s-a terminat discuția. Noi avem 50% din Tudose, 50% are Benfica. Orice ofertă pe care o primim trebuie să le-o înaintăm lor. În cazul în care ei nu vor să îl transfere pe Tudose la suma pe care o avem, atunci da, putem discuta cu orice altă echipă.