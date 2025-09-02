"Am vorbit cu Gigi Becali!" FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: "Aşteptăm răspunsul lui Benfica" - Antena Sport

Închide meniul
"Am vorbit cu Gigi Becali!" FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: "Aşteptăm răspunsul lui Benfica"

Home | Fotbal | Liga 1 | “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”

“Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”

Publicat: 2 septembrie 2025, 12:31

Am vorbit cu Gigi Becali! FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: Aşteptăm răspunsul lui Benfica

Gigi Becali / Antena Sport

FCSB este aproape de a da o lovitură pe piaţa transferurilor, chiar pe final de mercato. După remiza cu CFR Cluj din Gruia, scor 2-2, patronul roş-albaştrilor a declarat că trebuie să mai facă un transfer de urgenţă la campioana României, fiind nemulţumit de prestaţiile jucătorilor săi în acest debut de sezon.

În primă fază, lui Gigi Becali i-a fost propus Adrian Rus, dar l-a refuzat pe acesta şi s-a reorientat către un jucător care evoluează în Liga 1, dar care aparţine şi de Benfica.

FCSB îl vrea pe Mario Tudose, fundaşul lui FC Argeş. Dani Coman a confirmat: “Nu s-a terminat discuţia”

Este vorba despre Mario Tudose, fundaşul de 20 de ani al celor de la FC Argeş. Anunţul a fost făcut de Dani Coman, preşedintele formaţiei din Trivale, care a anunţat că a discutat deja cu Gigi Becali şi Mihai Stoica pentru transferul lui Tudose.

FC Argeş deţine însă 50% din drepturile lui Mario Tudose, cealaltă jumătate aparţinând de Benfica. Dani Coman a anunţat că a înaintat oferta venită de la FCSB către lusitani, iar acum aşteapăt un răspuns din partea portughezilor:

“Am avut o discuție și cu domnul Becali, și cu MM. Nu s-a terminat discuția. Noi avem 50% din Tudose, 50% are Benfica. Orice ofertă pe care o primim trebuie să le-o înaintăm lor. În cazul în care ei nu vor să îl transfere pe Tudose la suma pe care o avem, atunci da, putem discuta cu orice altă echipă.

Deocamdată așteptăm răspunsul celor de la Benfica. Vom vedea ce se va întâmpla zilele următoare. Nu suntem disperați să vindem jucători, nici nu ne dorim să vindem, dar înțelegem dorința jucătorilor.

Eu nu am discutat cu Mario Tudose, nici cu cu tatăl lui, care este un om pe care îl cunosc și se pricepe la fotbal. Nu știu dacă își dorește să ajungă la FCSB. Dar vom vedea în primul rând răspunsul Benficăi și apoi discutăm și cu FCSB”, a declarat Dani Coman, la fanatik.ro.

Potrivit transfermarkt.com, Mario Tudose este cotat la 350.000 de euro. În acest sezon, Tudose a evoluat în 9 meciuri oficiale. El a fost şi protagonistul unui moment nefericit chiar în meciul cu FCSB.

Tudose a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana. Fundaşul sud-african a încercat o foarfecă, dar nu a avut succes şi l-a lovit cu tibia direct în faţă pe jucătorul piteştenilor.

