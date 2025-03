"Am zis că batem. M-am grăbit!" Mihai Stoica a reacționat după ce a aflat cine va arbitra derby-ul FCSB - Rapid - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit o primă reacție, după ce a aflat cine va arbitra derby-ul dintre FCSB și Rapid. Oficialul campioanei a transmis mesajul prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

CCA l-a deleat pe Horațiu Feșnic la centrul derby-ului din prima etapă a play-off-ului. Acesta va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Alexandru Cerei. În camera VAR se va afla Ovidiu Hațegan.

Cum a reacționat Mihai Stoica după ce a aflat cine va arbitra derby-ul FCSB – Rapid

La auzul acestei vești, Mihai Stoica a făcut o postare pe Facebook prin care a dat de înțeles că nu mai este sigur de faptul că echipa pe care o reprezintă se va impune la derby.

În opinia lui Mihai Stoica, delegarea lui Ovidiu Hațegan în camera VAR ar putea schimba soarta derby-ului, așa cum se înțelege din mesajul transmis de oficial.

„Ieri la emisiune am zis că simt că batem mâine. Mi-e că m-am grăbit cu feelingu’ ăla. Între timp am aflat cine e la VAR. No more feelings rn (n.r. – right now)”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.