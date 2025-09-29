Andrea Mandorlini a făcut praf regula U21, după remiza cu U Cluj: „Ceva halucinant” - Antena Sport

Universitatea Cluj și CFR s-au anihilat reciproc în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Cele două formații au picat fizic în ultimul sfert de oră și au părut mulțumite cu rezultatul de pe tabelă.

Suporterii gazdelor au organizat un moment special în startul disputei, când l-au omagiat pe ”Maestrul” Florin Piersic, prezent pe Cluj Arena pentru a da lovitura de începere în mod simbolic. Scenografia acestora a fost, de asemenea, în semn de respect față de acesta.

Andrea Mandorlini, nemulțumit pe regula U21

CFR Cluj a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul rivalei ”U” și a rămas cu un singur succes în actuala ediție de campionat. Andrea Mandorlini și-a strigat nemulțumirea după fluierul final, iar principala problemă a antrenorului a fost regula U21.

„A fost un meci deschis. În final a fost egalitate. Noi am fost puțin obosiți. Regula U21 este ceva halucinant, nu ai cum să folosești anumiți jucători din cauza ei. Jucătorii tineri care au calitate joacă pentru că sunt buni. Trebuie să fie schimbată această regulă. Am avut și noi momente mai bune, dar a rămas egal.

Am început bine meciul. Am avut câteva minute bune. Au egalat și au marcat apoi acel gol cu capul. Repriza a doua am început-o bine. Louis este la primul meci după o pauză lungă, are nevoie de timp pentru a-și intra în ritm. Portarul lor a intervenit foarte bine la acea fază”.