Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: "Să marchez, să-mi ajut echipa" - Antena Sport

Ianis Hagi (26 de ani) va fi căpitan în amicalul tricolorilor cu Moldova, care se dispută joi, de la ora 21:00. După partida de pregătire cu Moldova, naţionala va juca meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi îşi doreşte foarte mult să fie decisiv în meciul tricolorilor cu Austria. La ultimul meci în tricoul lui Alanyaspor, 2-2 cu Genclerbirligi, Ianis Hagi a înscris un gol superb, din lovitură liberă, apoi a dat un assist la al doilea gol al echipei sale.

Ianis Hagi, înainte de meciul crucial al tricolorilor cu Austria: “Îmi doresc să marchez, nu contează cum”

“(n.r: Aşteptăm un gol şi cu Austria. Pregăteşti şi cu Austria unul?) Da, îmi doresc să marchez, nu contează cum. Îmi doresc să marchez, să-mi ajut echipa.

Mereu am fost un jucător de echipă, care să creeze pentru colegi, să dau pasă de gol. Asta a fost mereu intenţia mea, instinctul meu de mic copil.

Apoi, dacă reuşesc să dau şi gol, să şi câştigăm, e clar mult mai bine. Să câştigăm e primordial”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.