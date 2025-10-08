Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: "Să marchez, să-mi ajut echipa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: “Să marchez, să-mi ajut echipa”
EXCLUSIV

Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: “Să marchez, să-mi ajut echipa”

Publicat: 8 octombrie 2025, 23:16

Comentarii
Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: Să marchez, să-mi ajut echipa

Ianis Hagi, în interviul exclusiv pentru AntenaSport

Ianis Hagi (26 de ani) va fi căpitan în amicalul tricolorilor cu Moldova, care se dispută joi, de la ora 21:00. După partida de pregătire cu Moldova, naţionala va juca meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi îşi doreşte foarte mult să fie decisiv în meciul tricolorilor cu Austria. La ultimul meci în tricoul lui Alanyaspor, 2-2 cu Genclerbirligi, Ianis Hagi a înscris un gol superb, din lovitură liberă, apoi a dat un assist la al doilea gol al echipei sale.

Ianis Hagi, înainte de meciul crucial al tricolorilor cu Austria: “Îmi doresc să marchez, nu contează cum”

(n.r: Aşteptăm un gol şi cu Austria. Pregăteşti şi cu Austria unul?) Da, îmi doresc să marchez, nu contează cum. Îmi doresc să marchez, să-mi ajut echipa.

Mereu am fost un jucător de echipă, care să creeze pentru colegi, să dau pasă de gol. Asta a fost mereu intenţia mea, instinctul meu de mic copil.

Apoi, dacă reuşesc să dau şi gol, să şi câştigăm, e clar mult mai bine. Să câştigăm e primordial”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

Înaintea meciului cu Austria, pe care suntem obligaţi să îl câştigăm, naţionala ocupă locul 3 în grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. După 5 meciuri disputate în preliminarii, România e pe locul 3 în grupă, cu 7 puncte. Lider e Bosnia, cu 12 puncte, dar naţionala lui Ralf Rangnick, Austria, a mers perfect până acum. După 4 meciuri disputate, Austria are maximum de puncte. Ne-a învins şi pe noi, dar şi pe Bosnia şi Cipru. Joi, de la 21:45, Austria o va înfrunta pe San Marino.

Programul naţionalei în meciurile rămase de disputat în preliminariile World Cup 2026

9 octombrie 2025

ROMÂNIA – Moldova, ora 21:00, amical
Cipru – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
Austria – San Marino, ora 21:45

Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euroMaşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Reclamă

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru, ora 16:00
ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00
Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45

Lotul României pentru “dubla” cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Observator
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
22:49
Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Victorie categorică în preliminarii
22:22
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația lui Adrian Mazilu. Problemele cu care se confruntă jucătorul
22:14
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB promit să lege victoriile în cursa către play-off
22:11
VideoJurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu Moldova
22:07
VideoJurnal Antena Sport | Aproape de un accident la conferinţă, Mircea Lucescu e convins că putem bate Austria
21:51
VideoTănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”