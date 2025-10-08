Căpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: "Să marchez, să-mi ajut echipa" - Antena Sport

Ianis Hagi (26 de ani) va fi căpitan în amicalul tricolorilor cu Moldova, care se dispută joi, de la ora 21:00. După partida de pregătire cu Moldova, naţionala va juca meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Ianis Hagi îşi doreşte foarte mult să fie decisiv în meciul tricolorilor cu Austria. La ultimul meci în tricoul lui Alanyaspor, 2-2 cu Genclerbirligi, Ianis Hagi a înscris un gol superb, din lovitură liberă, apoi a dat un assist la al doilea gol al echipei sale.
Ianis Hagi, înainte de meciul crucial al tricolorilor cu Austria: “Îmi doresc să marchez, nu contează cum”
“(n.r: Aşteptăm un gol şi cu Austria. Pregăteşti şi cu Austria unul?) Da, îmi doresc să marchez, nu contează cum. Îmi doresc să marchez, să-mi ajut echipa.
Mereu am fost un jucător de echipă, care să creeze pentru colegi, să dau pasă de gol. Asta a fost mereu intenţia mea, instinctul meu de mic copil.
Apoi, dacă reuşesc să dau şi gol, să şi câştigăm, e clar mult mai bine. Să câştigăm e primordial”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.
Înaintea meciului cu Austria, pe care suntem obligaţi să îl câştigăm, naţionala ocupă locul 3 în grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. După 5 meciuri disputate în preliminarii, România e pe locul 3 în grupă, cu 7 puncte. Lider e Bosnia, cu 12 puncte, dar naţionala lui Ralf Rangnick, Austria, a mers perfect până acum. După 4 meciuri disputate, Austria are maximum de puncte. Ne-a învins şi pe noi, dar şi pe Bosnia şi Cipru. Joi, de la 21:45, Austria o va înfrunta pe San Marino.
Programul naţionalei în meciurile rămase de disputat în preliminariile World Cup 2026
9 octombrie 2025
ROMÂNIA – Moldova, ora 21:00, amical
Cipru – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
Austria – San Marino, ora 21:45
12 octombrie 2025
San Marino – Cipru, ora 16:00
ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY
15 noiembrie 2025
Cipru – Austria, ora 19:00
Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45
18 noiembrie 2025
Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45
Lotul României pentru “dubla” cu Moldova și Austria
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
