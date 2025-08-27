Andrei Borza, mesaj tranşant despre transferul de la Rapid, după ce s-a spus că pleacă pe 3 milioane de euro! - Antena Sport

Andrei Borza (19 ani) a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Rapid, după ce s-a spus că va părăsi formaţia patronată de Dan Şucu pentru 3 milioane de euro.

Potrivit celor mai noi informaţii, Dan Şucu nu ar fi de acord să îl cedeze pe Borza dacă Rapidul nu va primi 3 milioane de euro.

Andrei Borza, despre plecarea de la Rapid: “Cine vrea să mă ia, trebuie să vorbească cu clubul”

“(n.r: S-a scris despre un eventual transfer al tău. Cum stau lucrurile? Care sunt şansele să pleci, să rămâi, ce îţi doreşti?) Nu contează doar pentru mine acest transfer, sunt multe lucruri la mijloc… Am 19 ani, doar vreau să muncesc, să merit să fiu la Rapid şi, mai departe, cine vrea să mă ia trebuie să vorbească cu clubul”, a declarat Andrei Borza în exclusivitate pentru AntenaSport.

Giovanni Becali anunţa înainte de începerea mercato că sunt mai multe cluburi interesate de Andrei Borza. În cele din urmă, mutarea nu s-a mai realizat.

Andrei Borza este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. El mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027.