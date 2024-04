Andrei Nicolescu a reacţionat după decizia uriaşă a Comisiei de Disciplină, ce le permite fanilor "câinilor" să revină în tribune - Antena Sport

„SC Dinamo 1948 SA – Cerere de suspendare parțială a sancțiunii pronunțată în dosarul 116 / CDE / 2024 – În temeiul art. 37 alin.1 și 2 din RD, admite cererea formulată de SC Dinamo 1948 SA și dispune suspendarea parțială a executării sancțiunii aplicată prin Hotărârea nr. 116 / 27.03.2024, privind abaterea disciplinară prevăzută de art. 83 alin 2 lit.f din RD.

AFC UTA Arad – Cerere de suspendare parțială a sancțiunii pronunțată în dosarul 116 / CDE / 2024 – În temeiul art. 37 alin.1 și 2 din RD, admite cererea formulată de AFC UTA Arad și dispune suspendarea parțială a executării sancțiunii aplicată prin Hotărârea nr. 116 / 27.03.2024, privind abaterea disciplinară prevăzută de art. 83 alin 2 lit.f din RD”, se arată în decizia publicată de lpf.ro.

Reacţia lui Ahmed Bani, după ce a „salvat-o” pe Dinamo în duelul cu Poli Iaşi

Ahmed Bani, eroul lui Dinamo în meciul cu Poli Iaşi, a dezvăluit cine sunt colegii care i-au spus că va marca în meciul de astăzi al „câinilor”.

Bani a spus după victoria foarte importantă a lui Dinamo că Amzăr şi Borduşanu au prezis că va înscrie cu Poli Iaşi. Bani le-a adus victoria „câinilor” cu un gol marcat în minutul 90+3 al partidei cu Poli Iaşi.

„(n.r: Ce înseamnă victoria asta pentru voi în momentul ăsta?) 3 puncte foarte importante în obiectivul nostru de a ne salva de la retrogradare. Sperăm ca şi în următoarele meciuri să câştigăm.

Am trecut printr-o perioadă mai dificilă, dar am înscris şi sper să continui tot aşa. Nu e niciun mesaj, eu am intrat şi încerc să îmi fac datoria.

Bani: „Amzăr şi Borduşani mi-au spus că o să înscriu”

(n.r: A simţit cineva că dai gol?) Da, râdeam cu colegii mei, cu Amzăr şi Borduşanu înainte de meci şi chiar s-a întâmplat ceva şi au zis că o să înscriu în seara asta. S-a adeverit. Suntem foarte apropiaţi. Cu toţii suntem foarte apropiaţi, dar cu ei am o relaţie mai specială.