Andrei Nicolescu a stabilit noul obiectiv al lui Dinamo, după 1-1 cu CFR: „Acolo ne batem”

Dinamo București a bifat al patrulea meci consecutiv fără victorie în play-off, iar „câinii” antrenați de Zeljko Kopic par să fi uitat gustul victoriei în campionatul intern.
Gruparea alb-roșie a remizat pe terenul celor de la CFR Cluj și rămâne în continuare pe poziția a șasea, cu doar două puncte obținute în patru meciuri.
Andrei Nicolescu: „Este exasperant când ratezi atât”
Andrei Nicolescu a reacționat după remiza dintre CFR Cluj și Dinamo și s-a declarat în continuare nemulțumit de lipsa de luciditate a jucătorilor antrenați de Zeljko Kopic la finalizare.
Mai mult decât atât, oficialul formației din Ștefan cel Mare a precizat care este noul obiectiv al echipei și ce schimbări vor avea loc la nivelul lotului din vară.
„Cred că am greșit într-un singur punct, ne-am retras după gol, am avut o mentalitate pe care trebuie să o mai construim. E mult ghinion, e exasperant când ratezi atât. Ne compromitem șansele, e frustrant că în niciun meci nu am fost sub adversari, ba chiar peste. Am făcut un joc bun, pe un teren greu. Păcat că mentalitatea de echipă puternică și pragmatică încă o învățăm.
Eu cred că acest ghinion, într-o luptă care durează, niște meciuri care să reprezinte o marjă corectă, se aplatizează. Noi am avut doar ghinion până acum. Cu siguranță se vor schimba niște linii la Dinamo, ne trebuie sânge proaspăt. Mai vin niște fundași centrali, dar Matteo a arătat și va arăta că este o soluție foarte bună.
Vedem ce jucători sunt la final de contract și ne dorim un lot mai numeros. La titlu nu se poate spera, dar pentru cupe europene ne batem, la fel cum ne batem și în cealaltă competiție, unde am rămas doar 4”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
