Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj a dat câteva lovituri puternice pe piața transferurilor, iar Neluțu Varga este pregătit să detoneze o nouă bombă în Liga 1. Cu ajutorul lui Mikael Silvestre, patronul ardelenilor este pe cale să îl convingă pe marocanul Hakim Ziyech.

Rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de Al-Duhail, fotbalistul de 32 de ani se află în negocieri avansate cu formația din Gruia, lipsind doar acordul său pentru oficializarea transferului.

Hakim Ziyech, la un pas de a semna cu CFR Cluj

CFR Cluj a obținut etapa aceasta abia al doilea succes din actuala ediție a Ligii 1, însă Neluțu Varga este încrezător că echipa sa va reuși să urce în clasament și să se bată la trofee, alături de ceilalți granzi ai campionatului.

Pentru asta, oficialul din Gruia i-a adus pe Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, iar acum este pe cale să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor.

Hakim Ziyech este în negocieri avansate cu CFR Cluj, iar gsp.ro anunță că ar mai fi o singură condiție pentru ca cele două părți să bată palma. Culmea, nu este vorba despre nimic financiar, asta pentru că marocanul și-ar fi dat deja acordul în privința contractului.