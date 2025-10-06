Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj a dat câteva lovituri puternice pe piața transferurilor, iar Neluțu Varga este pregătit să detoneze o nouă bombă în Liga 1. Cu ajutorul lui Mikael Silvestre, patronul ardelenilor este pe cale să îl convingă pe marocanul Hakim Ziyech.
Rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de Al-Duhail, fotbalistul de 32 de ani se află în negocieri avansate cu formația din Gruia, lipsind doar acordul său pentru oficializarea transferului.
Hakim Ziyech, la un pas de a semna cu CFR Cluj
CFR Cluj a obținut etapa aceasta abia al doilea succes din actuala ediție a Ligii 1, însă Neluțu Varga este încrezător că echipa sa va reuși să urce în clasament și să se bată la trofee, alături de ceilalți granzi ai campionatului.
Pentru asta, oficialul din Gruia i-a adus pe Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, iar acum este pe cale să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor.
Hakim Ziyech este în negocieri avansate cu CFR Cluj, iar gsp.ro anunță că ar mai fi o singură condiție pentru ca cele două părți să bată palma. Culmea, nu este vorba despre nimic financiar, asta pentru că marocanul și-ar fi dat deja acordul în privința contractului.
Sursa citată menționează că răspunsul familiei sale va fi unul decisiv în realizarea acestui transfer. Este similar cu cazul lui Kurt Zouma, care a venit și el alături de familie în România.
CV-ul impresionant al lui Hakim Ziyech
- Heerenveen, Twente, Ajax Amsterdam, Chelsea, Galatasaray și Al-Duhail sunt echipele pentru care a evoluat
- 4,5 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului
- 64 de selecții și 25 de goluri are acesta la naționala Marocului
- 9 trofee în palmares, cel mai important fiind UEFA Champions League
