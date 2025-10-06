Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj

Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 18:57

Comentarii
Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj

Hakim Ziyech, alături de trofeul Champions League / Getty Images

CFR Cluj a dat câteva lovituri puternice pe piața transferurilor, iar Neluțu Varga este pregătit să detoneze o nouă bombă în Liga 1. Cu ajutorul lui Mikael Silvestre, patronul ardelenilor este pe cale să îl convingă pe marocanul Hakim Ziyech.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de Al-Duhail, fotbalistul de 32 de ani se află în negocieri avansate cu formația din Gruia, lipsind doar acordul său pentru oficializarea transferului.

Hakim Ziyech, la un pas de a semna cu CFR Cluj

CFR Cluj a obținut etapa aceasta abia al doilea succes din actuala ediție a Ligii 1, însă Neluțu Varga este încrezător că echipa sa va reuși să urce în clasament și să se bată la trofee, alături de ceilalți granzi ai campionatului.

Pentru asta, oficialul din Gruia i-a adus pe Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, iar acum este pe cale să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor.

Hakim Ziyech este în negocieri avansate cu CFR Cluj, iar gsp.ro anunță că ar mai fi o singură condiție pentru ca cele două părți să bată palma. Culmea, nu este vorba despre nimic financiar, asta pentru că marocanul și-ar fi dat deja acordul în privința contractului.

Reclamă
Reclamă

Sursa citată menționează că răspunsul familiei sale va fi unul decisiv în realizarea acestui transfer. Este similar cu cazul lui Kurt Zouma, care a venit și el alături de familie în România.

CV-ul impresionant al lui Hakim Ziyech

  • Heerenveen, Twente, Ajax Amsterdam, Chelsea, Galatasaray și Al-Duhail sunt echipele pentru care a evoluat
  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului
  • 64 de selecții și 25 de goluri are acesta la naționala Marocului
  • 9 trofee în palmares, cel mai important fiind UEFA Champions League
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
20:44
Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1
20:30
LIVE SCOREFC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider
19:34
Oțelul Galați – Metaloglobus 4-0. Gălățenii se apropie de zona de play-off
19:18
FCU Craiova, reacţie imediată după accidentarea horror a lui Samuel Asamoah: “I-a afectat măduva spinării”
19:09
Gigi Becali anunţă o lovitură de proporţii la FCSB: “Are fizic de fotbalist şi tupeu”
18:53
Transfer reuşit de Dan Şucu. Cu ce fotbalist a semnat până în 2028
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”