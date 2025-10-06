Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună ”NU” convocării - Antena Sport

Închide meniul
Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună "NU" convocării

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 22:23

Dominik Greif în poarta celor de la OL / X @ol

Campionatele din Europa intră în pauză, asta pentru că urmează meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Majoritatea fotbaliștilor au așteptat cu nerăbdare convocările la națională, dar nu este și cazul lui Dominik Greif.

Convocat de selecționerul Slovaciei pentru dubla cu Irlanda de Nord și Luxemburg, portarul celor de la Olympique Lyonnais a refuzat să se prezinte la lot, motivul fiind unul ireal.

Dominik Greif a refuzat naționala Slovaciei! Ce l-ar fi nemulțumit pe portar

Dominik Greif a apărat deja în trei partide din Ligue 1 în acest sezon, reușind să închidă poarta în două dintre acestea. Evoluțiile portarului slovac au atras atenția selecționerului, care a decis să îl cheme la lot.

Fosta adversară a României de la EURO 2024 va înfrunta Irlanda de Nord și Luxemburg, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar fotbalistul de 28 de ani a fost printre cei convocați.

În mod surprinzător, acesta a refuzat să meargă la lotul național, motivul fiind unul absolut ireal. El avea ocazia să revină la echipa națională după o pauză de un an, dar a luat decizia de a nu da curs invitației.

„I-am oferit jucătorului trei variante de a ajunge la timp în cantonament. Niciuna dintre ele nu a fost pe placul lui Dominik Greif, așa că a decis să nu mai vină”, a precizat Federația de Fotbal din Slovacia, potrivit footmercato.net.

