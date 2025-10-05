Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB - Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB – Universitatea Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 23:54

Jucătorii Universității Craiova la meciul cu FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună la limită în duelul cu Universitatea Craiova. Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, acesta a fost al treilea meci de campionat fără victorie și al doilea eșec din acest sezon.

Mai mult decât atât, gruparea din Bănie l-a pierdut și pe Mihnea Rădulescu, care a ieșit în lacrimi de pe teren în minutul 14, din cauza unor probleme medicale destul de serioase.

Mihnea Rădulescu, verdict crunt după ce s-a accidentat în meciul cu FCSB

Cu 11.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională din București, FCSB și Universitatea Craiova s-au luptat de la egal la egal, în cel mai important meci al rundei a 12-a din Liga 1.

Reușita lui Florin Tănase din penalty a fost cea care a făcut diferența pe tabelă. Alexandru Stoian a fost faultat în careu de Vladimir Screciu, iar golgheterul roș-albaștrilor a înscris cu un șut plasat în poarta lui Isenko.

Mirel Rădoi a mai primit o veste proastă, după ce Mihnea Rădulescu a părăsit terenul în lacrimi. Acesta a acuzat probleme medicale la genunchi, asta deși nu a fost lovit de vreun jucător al campioanei României.

Claudiu Stamatescu, medicul Craiovei si al echipei naționale, a efectuat câteva investigații rapide la fața locului, iar primul verdict al acestuia este ruptură de ligamente încrucișate, anunță gsp.ro.

Mihnea Rădulescu va face RMN

Fotbalistul care a fost transferat de Universitatea Craiova special pentru regula U21 va fi supus unui RMN în cursul zilei de luni. Dacă se confirmă diagnosticul, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Perioada de absență pentru o astfel de accidentare este de cel puțin șase luni. Radu Drăgușin, fotbalistul care evoluează la Tottenham Hotspur, a suferit o accidentare similară în sezonul trecut.

