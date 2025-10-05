Verdict crunt pentru jucătorul care a ieșit de pe teren în lacrimi la meciul FCSB - Universitatea Craiova - Antena Sport

FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună la limită în duelul cu Universitatea Craiova. Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, acesta a fost al treilea meci de campionat fără victorie și al doilea eșec din acest sezon.

Mai mult decât atât, gruparea din Bănie l-a pierdut și pe Mihnea Rădulescu, care a ieșit în lacrimi de pe teren în minutul 14, din cauza unor probleme medicale destul de serioase.

Mihnea Rădulescu, verdict crunt după ce s-a accidentat în meciul cu FCSB

Cu 11.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională din București, FCSB și Universitatea Craiova s-au luptat de la egal la egal, în cel mai important meci al rundei a 12-a din Liga 1.

Reușita lui Florin Tănase din penalty a fost cea care a făcut diferența pe tabelă. Alexandru Stoian a fost faultat în careu de Vladimir Screciu, iar golgheterul roș-albaștrilor a înscris cu un șut plasat în poarta lui Isenko.

Mirel Rădoi a mai primit o veste proastă, după ce Mihnea Rădulescu a părăsit terenul în lacrimi. Acesta a acuzat probleme medicale la genunchi, asta deși nu a fost lovit de vreun jucător al campioanei României.