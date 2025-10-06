FCU Craiova, reacţie imediată după accidentarea horror a lui Samuel Asamoah: "I-a afectat măduva spinării" - Antena Sport

Închide meniul
FCU Craiova, reacţie imediată după accidentarea horror a lui Samuel Asamoah: “I-a afectat măduva spinării”

Radu Constantin Publicat: 6 octombrie 2025, 19:18

Sursa foto: FCU Craiova

Momente cumplite pentru Samuel Asamoah, fostul jucător de la FCU Craiova. El a suferit o accidentare care i-ar putea încheia cariera.

La ultimul meci al echipei sale, eșecul cu Chongqing Tonglianglong, scor 1-2, Asamoah a suferit o accidentare horror și ar putea rămâne paralizat. În timpul unei curse spre minge, Asamoah a fost atacat din spate din adversar și s-a prăbușit cu capul în panourile publicitare.

Samuel Assamoah va fi operat pe 8 octombrie, potrivit presei din China. Şi clubul FCU Craiova este devastat de vestea accindentării. Printr-o postare oficială, clubul a anunţat şi care este starea de sănătate a lui Samuel Asamoah.

“Suntem alături de tine, Sami! 🙏
Fostul nostru jucător, Samuel Asamoah, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.
Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării și riscă să rămână paralizat.
FCU 1948 îi dorește însănătoșire grabnică! 🙏💙”, au anunţat oltenii într-o postare.

