Mihai Rotaru a tunat după Craiova - Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: "Ticăloşie! Brigadă jalnică" - Antena Sport

Mihai Rotaru a tunat după Craiova – Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: “Ticăloşie! Brigadă jalnică”

Publicat: 26 septembrie 2025, 23:26

Mihai Rotaru / Sport Pictures

Finanţatorul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru (52 de ani), a făcut praf brigada de arbitri de la meciul cu Dinamo. Rotaru l-a criticat cel mai dur pe centralul Adrian Cojocaru, dar nici Andrei Chivulete, care s-a aflat în camera VAR, nu a scăpat.

Rotaru a susţinut că la faza eliminării lui Nicuşor Bancu ar fi trebuit eliminat şi Danny Armstrong. Fostul arbitru Marius Avram i-a dat dreptate lui Rotaru.

Mihai Rotaru i-a făcut praf pe arbitri după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

“Seară proastă. Nu e bună seara. Ce a fost în seara asta a fost o ticăloşie. Modul în care brigada de arbitri a ales să conducă această partidă bună spre foarte bună…

Acea eliminare… trebuia eliminat şi Armstrong. Nu poţi să vii pe Oblemenco să îţi baţi joc!

Ceea ce s-a întâmplat în seara asta e incredibil. Nu-ţi bate joc de munca unor oameni, nici tu, Chivulete, nici tu, Cojocaru.

E o fază clară, o analizezi, vezi că Armstrong loveşte cu piciorul intenţionat, după care Bancu ripostează. Amândoi roşu. E mult mai evident faultul lui Armstrong decât cel al lui Bancu. La Bancu nu ştiu dacă a fost intensitate. La Armstrong se vede intensitate şi intenţie.

Ruşine, Chivulete, ruşine, Cojocaru. Trebuie să se trezească. Cojocaru, care nu e un arbitru de top, e trimis la Craiova – Dinamo, meci cu 22 de mii de oameni. Trimite arbitri capabili să conducă astfel de meciuri, nu incapabili.

A fost un meci frumos, dar care a fost văduvit de o brigadă de arbitri jalnică, ticăloasă”, a tunat Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.

Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Liga 1.

Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi a fost şutul lui Cicâldău, pe lângă poartă, din minutul 5, apoi execuţia ratată a lui Sivis, patru minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 16, când Perica a nimerit bara, mingea a revenit în teren şi Alexandru Musi a trimis-o în plasa porţii gazdelor. Oltenii au egalat la numai patru minute după reşita oaspeţilor. Baiaram l-a servit pe Samuel Teles, iar acesta a înscris dintre doi jucători adverşi, cu un şut din careu. Minutul 30 a adus ocazia lui Al-Hamlawi, care a trimis puţin pe lângă poartă.

Craiova a preluat conducerea în minutul 50, când Badelj a marcat cu o lovitură de cap la cornerul lui Cicâldău. Gazdele au rămas în zece din minutul 65, când un clinci între Bancu şi Armstrong, în care ambii jucători au comis gesturi nesportive, a fost sancţionat de arbitrul Adrian Cojocaru cu un cartonaş roşu acordat doar lui Bancu. Armstrong a avut golul egalizator în vârfuul ghetei, dar a şutat slab din careu, în minutul 69. Dinamoviştii au forţat golul încercând o formulă ofensivă pe final, iar două rezerve, Armstrong şi Alexandru Pop, au colaborat la golul egalizator, din minutul 90, înscris de Pop. Isenko a scos un minutul mai târziu, cu o intervenţie excelentă, din faţa lui Karamoko, iar Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat 2-2.

Oltenii rămân lideri, cu 24 de puncte, două mai mult decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeş. Dinamo e pe locul al treilea, cu 20 de puncte.

