Mihai Rotaru a tunat după Craiova - Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: "Ticăloşie! Brigadă jalnică" - Antena Sport

Finanţatorul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru (52 de ani), a făcut praf brigada de arbitri de la meciul cu Dinamo. Rotaru l-a criticat cel mai dur pe centralul Adrian Cojocaru, dar nici Andrei Chivulete, care s-a aflat în camera VAR, nu a scăpat.

Rotaru a susţinut că la faza eliminării lui Nicuşor Bancu ar fi trebuit eliminat şi Danny Armstrong. Fostul arbitru Marius Avram i-a dat dreptate lui Rotaru.

Mihai Rotaru i-a făcut praf pe arbitri după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

“Seară proastă. Nu e bună seara. Ce a fost în seara asta a fost o ticăloşie. Modul în care brigada de arbitri a ales să conducă această partidă bună spre foarte bună…

Acea eliminare… trebuia eliminat şi Armstrong. Nu poţi să vii pe Oblemenco să îţi baţi joc!

Ceea ce s-a întâmplat în seara asta e incredibil. Nu-ţi bate joc de munca unor oameni, nici tu, Chivulete, nici tu, Cojocaru.