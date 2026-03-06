Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri, înainte de Milan - Inter - Antena Sport

Duminică seara, de la 21:45, va avea loc derby-ul dintre Milan şi Inter, unul în urma căruia echipa lui Cristi Chivu poate face un pas uriaş către scudetto, în cazul unui succes pe San Siro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fabio Capello a analizat Derby della Madonnina şi a găsit plusurile pe care le au cei doi antrenori, Cristi Chivu şi Max Allegri. Diferenţa dintre cele două echipe din clasament este de 10 puncte, cu 11 etape rămase de disputat.

Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri

”Chivu, cu multă înțelepciune, s-a gândit la acest meci cu mare atenție. Trebuie să ne pregătim pentru o confruntare între generații: noul val este reprezentat de Chivu, împotriva lui Allegri, antrenorul cu experiență care a adus-o pe Milan într-o poziție excelentă în Serie A.

Tehnicianul lui Inter a fost foarte bun din punct de vedere psihologic pentru că a intrat în mintea jucătorilor cu umilință, făcându-i să înțeleagă că sunt încă puternici și pot câștiga din nou. Deduc de aici că Inter este convinsă că, după acest derby, în cazul unei victorii, ar putea deja să-și coasă scudetto pe piept.

De aceea a menajat câțiva jucători importanți. În plus, la Inter revine treptat și un jucător important precum Dumfries, așa că Milan va trebui să fie foarte atentă la jucătorii de bandă, având în vedere și incisivitatea lui Dimarco pe flancul stâng.”, a spus Fabio Capello.