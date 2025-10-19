Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma - Antena Sport

Genoa a continuat seria partidelor proaste şi cu Parma. Trupa patronată de Dan Şucu a remizat, 0-0, şi rămâne pe locul 19, penultimul din Serie A, cu doar 3 puncte! Mai mult, Genoa nu a reuşit să câştige vreun meci de 7 etape!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Genoa nu a ştiut să profite nici de avantajul unui om în plus. Parma a jucat în 10 oameni din minutul 43, când Niakhate N’Diaye a văzut cartonașul roșu. Fără Nicolae Stanciu, în continuare accidentat, Genoa a dominat partida, dar a dat cu piciorul celor trei puncte. Formaţia patronată de Dan Şucu a ratat şi un penalty, primit în minutul 90+6. Maxwel Cornet nu l-a putut învinge pe Zion Suzuki.

Nicolae Stanciu nu i-a convins încă pe italieni

Stanciu a ratat meciurile naţionalei şi încă nu este recuperat. Nu a jucat nici cu Parma, iar şansele ca să devină om de bază la Genoa par minime. De când a ajuns în Serie A, mijlocașul de 32 de ani a rămas doar cu golul superb marcat la debutul în tricoul “rossobu” în Cupa Italiei, pentru că ce a urmat a fost o serie de prestații sub așteptări. Jurnaliștii italieni au sesizat acest lucru și nu au ezitat să îl “taxeze” pe căpitanul naționalei României.

“Ne lipsește un jucător cheie în atac: Stanciu și Carboni sunt în urmă“, au scris italienii, potrivit ilsecoloxix.