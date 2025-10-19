Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma

Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma

Radu Constantin Publicat: 19 octombrie 2025, 18:41

Comentarii
Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma

Dan Şucu, în lojă, la un meci al lui Genoa / Profimedia Images

Genoa a continuat seria partidelor proaste şi cu Parma. Trupa patronată de Dan Şucu a remizat, 0-0, şi rămâne pe locul 19, penultimul din Serie A, cu doar 3 puncte! Mai mult, Genoa nu a reuşit să câştige vreun meci de 7 etape!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Genoa nu a ştiut să profite nici de avantajul unui om în plus. Parma a jucat în 10 oameni din minutul 43, când Niakhate N’Diaye a văzut cartonașul roșu. Fără Nicolae Stanciu, în continuare accidentat, Genoa a dominat partida, dar a dat cu piciorul celor trei puncte. Formaţia patronată de Dan Şucu a ratat şi un penalty, primit în minutul 90+6. Maxwel Cornet nu l-a putut învinge pe Zion Suzuki.

Nicolae Stanciu nu i-a convins încă pe italieni

Stanciu a ratat meciurile naţionalei şi încă nu este recuperat. Nu a jucat nici cu Parma, iar şansele ca să devină om de bază la Genoa par minime. De când a ajuns în Serie A, mijlocașul de 32 de ani a rămas doar cu golul superb marcat la debutul în tricoul “rossobu” în Cupa Italiei, pentru că ce a urmat a fost o serie de prestații sub așteptări. Jurnaliștii italieni au sesizat acest lucru și nu au ezitat să îl “taxeze” pe căpitanul naționalei României.

Ne lipsește un jucător cheie în atac: Stanciu și Carboni sunt în urmă“, au scris italienii, potrivit ilsecoloxix.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
20:42
VideoRomânia s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
20:20
LIVE TEXTDinamo – Rapid 0-0. Gest jenant făcut de fanii Rapidului în timpul momentului de reculegere
20:08
VideoTricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe
20:02
VideoNaționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European
19:50
Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin
19:33
LIVE VIDEOVancouver Canucks – Washington Capitals se joacă ACUM. Florida Panthers – Buffalo Sabres 3-0
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”