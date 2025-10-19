Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: "Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: “Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea”

Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: “Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea”

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 16:35

Comentarii
Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea

Valeriu Iftime - Gigi Becali / Colaj Antena Sport + Profimedia

Valeriu Iftime a avut un discurs categoric după ce FCSB a suferit un eşec total ruşinos în faţa celor de la Metaloglobus, scor 1-2. Patronul de la FC Botoșani l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous, tehnicianul roș-albaștrilor, criticând modul în care este gestionat vestiarul campioanei en-titre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iftime este de părere că antrenorul cipriot nu are nicio autoritate în fața jucătorilor săi, care cunosc la rândul lor modul în care este organizat clubul. Nu este prima dată când patronul liderului din Liga 1 îi sugerează omologului său de la FCSB să îl demită pe Elias Charalambous, având același tip de discurs și după ce moldovenii i-au învins pe roș-albaștri în campionat.

Valeriu Iftime, verdict categoric despre Elias Charalambous

În declarația oferită presei, finanțatorul moldovenilor i-a oferit lui Becali și câteva sugestii de antrenori pe care i-ar putea instala pe banca tehnică, dacă alege să îl dea afară pe Charalambous. Sâmbătă seara, după eșecul cu Metaloglobus, patronul campioanei en-titre a vorbit și el pe seama acestui subiect.

M-am bucurat aseară pentru că nu înțeleg de ce domnul Becali nu vrea să facă ce îi spune toată lumea. Nu înțeleg. Acolo parcă e o ceată de fotbaliști, nu o echipă.

Pune antrenor acolo și echipa începe să joace fotbal. Nu e antrenor acolo, păcat. Domnul cipriot se face de râs până la pământul pământului. Asta este viața. Ia bătaie încontinuu cu o echipă așa bună.

Reclamă
Reclamă

Știe toată lumea că nu este el antrenor acolo. Asta e marea problema a jucătorilor. Ei știu că nu este antrenor. Știe toată țara. E antrenor domnul Charalambous? Nu te apucă râsul când zice că își asumă rezultatele?

Ca să pui antrenor acolo trebui să-l dai afară pe domnul Becali. Aș pune pe oricine. Șumudică are experiență, a câștigat campionate, îi poate resuscita. Acolo e bun Rădoi, Boloni, Leo Grozavu, antrenori care sună greu, Răzvan Lucescu ca să joci cupe europene cu echipa asta“, a spus conducătorul de la FC Botoșani, potrivit fanatik.ro.

FCSB se află în momentul de față pe locul 12 în campionat, cu 13 puncte adunate. Pentru roș-albaștri urmează partida cu Bologna din grupa Europa League, după care are de disputat un meci pe teren propriu în campionat contra lui UTA Arad.

"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
17:32
Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București”
17:18
EXCLUSIVMitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”
17:04
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez
16:54
Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: “Deocamdată”
16:37
Anunţul lui Gigi Becali despre Denis Alibec, după ce s-a scris că atacantul va pleca în iarnă de la FCSB!
16:21
Gnohere a semnat un nou contract. Acum un an se lăsase de fotbal
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 6 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”