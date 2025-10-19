Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: "Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea" - Antena Sport

Valeriu Iftime a avut un discurs categoric după ce FCSB a suferit un eşec total ruşinos în faţa celor de la Metaloglobus, scor 1-2. Patronul de la FC Botoșani l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous, tehnicianul roș-albaștrilor, criticând modul în care este gestionat vestiarul campioanei en-titre.

Iftime este de părere că antrenorul cipriot nu are nicio autoritate în fața jucătorilor săi, care cunosc la rândul lor modul în care este organizat clubul. Nu este prima dată când patronul liderului din Liga 1 îi sugerează omologului său de la FCSB să îl demită pe Elias Charalambous, având același tip de discurs și după ce moldovenii i-au învins pe roș-albaștri în campionat.

Valeriu Iftime, verdict categoric despre Elias Charalambous

În declarația oferită presei, finanțatorul moldovenilor i-a oferit lui Becali și câteva sugestii de antrenori pe care i-ar putea instala pe banca tehnică, dacă alege să îl dea afară pe Charalambous. Sâmbătă seara, după eșecul cu Metaloglobus, patronul campioanei en-titre a vorbit și el pe seama acestui subiect.

“M-am bucurat aseară pentru că nu înțeleg de ce domnul Becali nu vrea să facă ce îi spune toată lumea. Nu înțeleg. Acolo parcă e o ceată de fotbaliști, nu o echipă.

Pune antrenor acolo și echipa începe să joace fotbal. Nu e antrenor acolo, păcat. Domnul cipriot se face de râs până la pământul pământului. Asta este viața. Ia bătaie încontinuu cu o echipă așa bună.