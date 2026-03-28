Anunțul lui Iuliu Mureșan despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu știu de ce declară asta”

Iuliu Mureșan a oferit declarații despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Antrenorul a transmis că nu și-ar dori să continue pe banca clujenilor dacă nu va reuși să califice echipa în cupele europene.

Iuliu Mureșan nu a înțeles de ce Daniel Pancu a oferit astfel de declarații. Președintele clujenilor a amintit de faptul că înțelegerea antrenorului cu echipa din Gruia se prelungește automat, dacă este îndeplinit obiectivul, anume calificarea în cupele europene.

Iuliu Mureșan a dezvăluit, totodată, că are o relație excelentă cu Daniel Pancu. Oficialul trupei din Gruia nu-și face griji nici în privința licenței pentru Europa, pe care CFR Cluj încă nu a obținut-o. Pentru acest fapt, e nevoie ca echipa să demonstreze că nu are datorii, până la finalul acestei luni.

„Dacă intrăm în cupele europene rămâne la noi. Conform contractului, se prelungește automat. Deci nu e, nu știu de ce declară treaba asta. Nu am ce comenta.

Nu am emoții pentru licența pentru Europa. Eu nu-s emotiv din fire, pentru că știu ce rezolv, și de aia știu, mă bazez pe lucruri concrete. E rezolvată problema.