Home | Fotbal | Liga 1 | Anunțul lui Iuliu Mureșan despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu știu de ce declară asta”

Anunțul lui Iuliu Mureșan despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu știu de ce declară asta”

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 15:03

Comentarii
Anunțul lui Iuliu Mureșan despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: Nu știu de ce declară asta”

Daniel Pancu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Iuliu Mureșan a oferit declarații despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Antrenorul a transmis că nu și-ar dori să continue pe banca clujenilor dacă nu va reuși să califice echipa în cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iuliu Mureșan nu a înțeles de ce Daniel Pancu a oferit astfel de declarații. Președintele clujenilor a amintit de faptul că înțelegerea antrenorului cu echipa din Gruia se prelungește automat, dacă este îndeplinit obiectivul, anume calificarea în cupele europene.

Anunțul lui Iuliu Mureșan despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a dezvăluit, totodată, că are o relație excelentă cu Daniel Pancu. Oficialul trupei din Gruia nu-și face griji nici în privința licenței pentru Europa, pe care CFR Cluj încă nu a obținut-o. Pentru acest fapt, e nevoie ca echipa să demonstreze că nu are datorii, până la finalul acestei luni.

Dacă intrăm în cupele europene rămâne la noi. Conform contractului, se prelungește automat. Deci nu e, nu știu de ce declară treaba asta. Nu am ce comenta.

Nu am emoții pentru licența pentru Europa. Eu nu-s emotiv din fire, pentru că știu ce rezolv, și de aia știu, mă bazez pe lucruri concrete. E rezolvată problema.

Reclamă
Reclamă

Eu foarte bine mă înțeleg cu Pancu. În fiecare zi vorbim și am o relație mai caldă față de cea pe care am avut-o cu alți antrenori”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Observator
Cine sunt românii morţi în accidentul de TIR din Spania. Ionuţ şi Mădălina au rămas captivi în camion
Filmul de pe Netflix pe care îl recomandă MM Stoica pentru weekend: „E ceva deosebit!”
Fanatik.ro
Filmul de pe Netflix pe care îl recomandă MM Stoica pentru weekend: „E ceva deosebit!”
15:51

Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, a surprins pe toată lumea: “Putem câştiga Cupa Mondială”
15:47

Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu, după ce FCSB a ajuns în play-out: „Era echipă mare când eram eu tânăr”
15:29

Robert Lewandowski, dorit de un club uriaș. Poate rămâne în Top 5 campionate, după plecarea de la Barcelona
15:21

Susţinător al lui Dinamo, Ion Ţiriac a răbufnit când a fost întrebat de noul stadion: “Cea mai mare prostie”
14:32

„Vine Hagi și suntem campioni mondiali?”. Ilie Năstase, categoric după ce România a ratat World Cup 2026
14:25

Ion Ţiriac a dat un verdict clar după ce România a ratat Mondialul! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune