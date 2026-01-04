Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec - Antena Sport

Gigi Becali a anunaţat că FSCB nu renunţă la Denis Alibec. El va face cantonamentul cu FCSB în această iarnă şi rămâne la echipă. În acest context, latifundiarul a declarat că nu mai transferă alt atacant la echipă.

Mai multe echipe şi-au arătat interesul pentru Denis Alibec, printre ele Universitatea Cluj, FC Botoşani şi Farul Constanţa. Valeriu Iftime a anunţat că încă nu a făcut vreo ofertă pentru Alibec.

”Încă nu am făcut nimic, nu suntem hotărâți dacă vrem anumiți fotbaliști, era o oportunitate pentru Alibec, dar nu am concretizat nimic.

Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi. Leo a fost plecat și el undeva peste Ocean, ei se văd mâine, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva.

Sunt mulți fotbaliști care îmi plac din Liga 1, dar trebuie să fie la final de contract, nu e doar dacă vreau eu, plus că nu este final de contract, iar la mai mulți fotbaliști le expiră contractul în vară. E adevărat că, dacă aș găsi un fotbalist precum Denis Alibec, ar fi o oportunitate”, a spus Valeriu Iftime pentru iAMsport.ro.