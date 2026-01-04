Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec

Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 16:11

Comentarii
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec

Denis Alibec, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Gigi Becali a anunaţat că FSCB nu renunţă la Denis Alibec. El va face cantonamentul cu FCSB în această iarnă şi rămâne la echipă. În acest context, latifundiarul a declarat că nu mai transferă alt atacant la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai multe echipe şi-au arătat interesul pentru Denis Alibec, printre ele Universitatea Cluj, FC Botoşani şi Farul Constanţa. Valeriu Iftime a anunţat că încă nu a făcut vreo ofertă pentru Alibec.

”Încă nu am făcut nimic, nu suntem hotărâți dacă vrem anumiți fotbaliști, era o oportunitate pentru Alibec, dar nu am concretizat nimic.

Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi. Leo a fost plecat și el undeva peste Ocean, ei se văd mâine, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva.

Sunt mulți fotbaliști care îmi plac din Liga 1, dar trebuie să fie la final de contract, nu e doar dacă vreau eu, plus că nu este final de contract, iar la mai mulți fotbaliști le expiră contractul în vară. E adevărat că, dacă aș găsi un fotbalist precum Denis Alibec, ar fi o oportunitate”, a spus Valeriu Iftime pentru iAMsport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului
Fanatik.ro
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului
17:06
Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: “Și el avea nevoie”
16:47
Tyson Fury revine din nou în box: “Nu-i nimic mai bun decât să lovesc bărbați în față și să fiu plătit”
16:36
Mircea Lucescu, şansă pentru fotbalistul român din Germania. Îl urmăreşte pe viu, în Antalya
16:22
Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”
15:53
Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci “nebun” la Roma, cu 3 eliminări
15:24
“Am alergat să cer ajutor” Mărturia cutremurătoare a sportivului care şi-a găsit coechipierul decedat
Vezi toate știrile
1 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 2 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”