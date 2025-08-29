Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri! Ce a spus despre varianta Ianis Hagi la Rapid - Antena Sport

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului, a vorbit despre transferuri după victoria giuleştenilor cu UTA, scor 2-0.

Angelescu a precizat că, în cazul în care se va achita suma pe care Rapid a cerut-o pentru Andrei Borza, acesta va pleca. Suma ar fi în jurul a 3.5 milioane de euro.

Victor Angelescu, despre transferul lui Ianis Hagi la Rapid: “Nu cred că există şanse reale”

Angelescu a subliniat că nu se pune încă problema ca Alex Dobre să plece de la Rapid. Totodată, a precizat că Rapid vrea să mai aducă un mijlocaş ofensiv până la încheierea acestui mercato.

Despre varianta Ianis Hagi la Rapid, Victor Angelescu a precizat că nu crede că sunt şanse reale să se realizeze acest transfer.

“Ne dorim ca până la încheierea perioadei de transferuri să mai aducem un jucător. Sper să reuşim până pe 8 să îl aducem.