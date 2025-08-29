Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri! Ce a spus despre varianta Ianis Hagi la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri! Ce a spus despre varianta Ianis Hagi la Rapid

Bogdan Stănescu Publicat: 29 august 2025, 23:44

Victor Angelescu / Sport Pictures

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului, a vorbit despre transferuri după victoria giuleştenilor cu UTA, scor 2-0.

Angelescu a precizat că, în cazul în care se va achita suma pe care Rapid a cerut-o pentru Andrei Borza, acesta va pleca. Suma ar fi în jurul a 3.5 milioane de euro.

Victor Angelescu, despre transferul lui Ianis Hagi la Rapid: “Nu cred că există şanse reale”

Angelescu a subliniat că nu se pune încă problema ca Alex Dobre să plece de la Rapid. Totodată, a precizat că Rapid vrea să mai aducă un mijlocaş ofensiv până la încheierea acestui mercato.

Despre varianta Ianis Hagi la Rapid, Victor Angelescu a precizat că nu crede că sunt şanse reale să se realizeze acest transfer.

Ne dorim ca până la încheierea perioadei de transferuri să mai aducem un jucător. Sper să reuşim până pe 8 să îl aducem.

E un mijlocaş ofensiv. (n.r: Este Ianis Hagi?) Nu, nu vorbim despre Ianis.

(n.r. S-a tot vorbit despre Ianis Hagi la Rapid. Există şanse reale?) Din punctul meu de vedere, nu cred că există şanse reale.

Aşa cum am spus, nu ne dorim să vindem niciun jucător în această perioadă. Strategia noastră e să păstrăm toţi jucătorii valoroşi, aşa cum sunt Dobre sau Borza. Dacă la Borza se va achita suma pe care am cerut-o, va pleca. Nu suntem dispuşi să cedăm niciun leu. Suma este foarte bună. Eu personal nu vreau să plece. La Dobre nu se pune problema.

(n.r: 5 milioane de euro e o sumă foarte bună?) 5 milioane de euro e o sumă foarte-foarte bună. E mai jos, dar poate fi o ofertă foarte bună.

(n.r: 3 milioane 500?) Nu pot să confirm, dar e o sumă foarte bună. Dacă va pleca pe o sumă foarte bună, ok, dacă nu, la iarnă”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.

