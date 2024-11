"Ar trebui să se facă un serial cu noi" Eugen Neagoe şi-a făcut praf jucătorii! A anunţat veniri şi plecări de la echipă: "Nu pot să o bag eu în poartă" - Antena Sport

Eugen Neagoe, dezamăgit la finalul unui meci / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via Hepta

Eugen Neagoe şi-a criticat dur jucătorii după Sepsi – Gloria Buzău 2-0. Formaţia antrenată de Eugen Neagoe e lanterna clasamentului în Liga 1. De partea cealaltă, covăsnenii au depăşit-o pe FCSB şi au urcat pe loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neagoe a anunţat o campanie de transferuri intensă la Gloria Buzău. Ferraresso a fost ţinta lui Neagoe după înfrângerea de la Sfântu Gheorghe.

Eugen Neagoe nu şi-a menajat jucătorii după o nouă înfrângere în campionat

„Nu vreau să spun ce le-am spus jucătorilor în vestiar. Ar trebui să se facă un serial cu noi! Dacă din cornerul nostru facem asemenea greșeli… Ferraresso are mingea la picior, o dă la adversar, iar apoi face și penalty. A jucat foarte slab, bine, cu toții am fost modești. Am adus mingea aproape, dar ce să fac? Să mă duc eu să o bag în poartă nu pot.

Dăm mingea la adversar foarte ușor, nu știm când trebuie să dăm o pasă, un șut. Va veni și iarna, va trebui să facem transferuri. Sunt jucători care se vor elimina, se va auzi acum că i-am amenințat, dar asta e situația la fotbal. Așa nu se poate merge la infinit, trebuie să facem ceva”, a declarat Eugen Neagoe pentru digisport.ro după Sepsi – Gloria Buzău 2-0.

Sepsi – Gloria Buzău 2-0. Covăsnenii au urcat pe loc de play-off

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gloria Buzău, în primul meci al etapei a 17-a a Ligii 1.