Arbitrul numit "kamikaze" de Gigi Becali, delegat la derby-ul Craiovei! Scandalul uriaş în care a fost implicat centralul - Antena Sport

Ion Crăciunescu a fost după acel meci printre cei mai vehemenţi critici ai lui Bîrsan.

A fost, de altfel, un scandal uriaş. Marcel Bîrsan a mers la Poliţie după acel meci. Centralul susţinea că a primit ameninţări din partea unor fani ai lui Dinamo.

Ce a spus Gigi Becali despre Marcel Bîrsan după acel meci

”I-am zis lui Mihai (n.r: Mihai Stoica) că l-a dat afară la mișto pe Anton, iar dacă nu o să dea gol, o să îl dea afară și pe Bejan, care avea galben. I-am zis că nu mă mai uit. Dacă nu dau gol, bagă Bârsan mingea în poartă. Le-a dat doi oameni afară, nu mai aveau nevoie de 11 metri.

Dă-le doi oameni afară celor care joacă cu mine, și nu mai am nevoie de 11 metri. E clar că e de undeva, teleghidat. Kovacs ne-a furat cu CFR, după ne-a dat să ne mai pârlească o dată cu Viitorul. O să vedeți că pe Bîrsan îl mai dă o dată cu CFR. Pe Bîrsan l-au trimis că e kamikaze”, declara Gigi Becali după acel meci pentru AS.ro.

Ion Crăciunescu despre Marcel Bîrsan, după acel meci cu scandal: „Ori noi vedem altceva, ori arbitrul vede în altă dimensiune. Pentru ce să-i dai!?”

Ion Crăciunescu l-a criticat pe Marcel Bîrsan după acel meci, punctând că centralul a greşit doar în defavoarea lui Dinamo.

"La primul cartonaș galben nu l-am înțeles pe Paul Anton, dar la al doilea cartonaș galben nu văd ce argumente are arbitrul. Ori noi vedem altceva, ori arbitrul vede în altă dimensiune. Pentru ce să-i dai!? A fost un fault de joc, nu a fost un fault periculos, nu a fost o acțiune imprudentă. Dacă ești și arbitru FIFA, trebuie să fie toate criteriile 100% respectate, să fie totul clar pentru toată lumea! Bejan se duce să dea cu capul în minge, îi trimite mingea în mână din jumătate de metru. Aici este și mai grav! După ce elimini un jucător fără să ai toate circumstanțele, mai vii și cu acest cartonaș roșu, tot pentru Dinamo. Haideți, domnule, nu se poate așa ceva", declara Ion Crăciunescu pentru digisport.ro despre arbitrajul lui Marcel Bîrsan de la acel meci.

(n.r – Cu ce v-a convins Adrian Mititelu să vă întorceţi a zecea oară?) Cu nimic. M-a sunat domnul Mititelu înainte de a ajunge aici, să-l ajut.

Am venit cu plăcere și sper că băieții vor face un meci foarte bun. Am fost de multe ori aici când am fost chemat și situația din clasament era dificilă. Eu sunt fericit că m-am întors aici. Sunt mulți fotbaliști cu care am lucrat. Sper că vom salva echipa de la retrogradare”, a declarat Nicolo Napoli, după revenirea la FCU Craiova.

