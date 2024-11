"Aş fi vrut mai mult" Reacţia lui Dan Petrescu, după Oţelul - CFR Cluj 0-1! Pe cine a remarcat: "A fost cel mai bun" - Antena Sport

Dan Petrescu susţine o conferinţă de presă Dan Petrescu, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport Dan Petrescu a declarat, după Oţelul – CFR Cluj 0-1, că ar fi vrut ca echipa lui să aibă mai multe ocazii. Ardelenii au câştigat după ce au tras un singur şut pe poartă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Djokovic a fost marcatorul singurului gol al partidei de la Galaţi. Antrenorul lui CFR Cluj şi-a felicitat jucătorii, menţionând că cele mai importante sunt cele 3 puncte. Petrescu a amintit că CFR a jucat bine în alte partide, dar nu a reuşit să câştige. Declaraţiile lui Dan Petrescu, după ce CFR a câştigat cu Oţelul şi a urcat pe locul 2 în Liga 1 „Se pare că în ultimele două deplasări a fost scorul care mie îmi place. Spiritul s-a întors, şi norocul s-a întors. 7 puncte în 3 meciuri în deplasare, e fantastic. Clasamentul arată bine. Trebuie să ne concentrăm, că avem o pauză. Pleacă şi doi jucători la echipa naţională, după vine meciul cu Rapidul. Reclamă

De când am venit, nu am încercat să ne apărăm. Vrem să jucăm, dacă nu putem mai mult… Am dat multe goluri în acest sezon, cred că suntem pe primul loc. Aş fi vrut mai mult în atac (n.r. la meciul cu Oţelul).

(n.r: despre faza golului) A fost o fază foarte frumoasă. Fica a fost cel mai bun om al nostru. Postolachi a făcut un meci foarte bun. Dar când câştigi trebuie să îi feliciţi pe toţi. Toţi merită felicitări.

„Trebuie să ne calificăm în play-off”

Ne mai trebuie ceva. În primul rând trebuie să ne calificăm în play-off. Uitaţi-vă ce e acolo în faţă, e incredibil.

Pierzi trei meciurin eşti în afara play-off-ului. Spiritul mi-a plăcut. La Galaţi nu ştiu cine mai vine să câştige. Dorinel a făcut o echipă foarte puternică şi agresivă. Nu am avut jucători importanţi. Trebuie să facem un 11 stabil, după care ceilalţi să intre de pe bancă. Încă nu avem acel 11 stabil, care să îmi dea încredere. Rezultatul e important. Am jucat foarte bine cu U Cluj, cu FCSB, dar n-am bătut. Trebuie să găsim o constanţă a rezultatelor. Dacă mai câştigăm un meci-două, vom deveni periculoşi pentru toată lumea. (n.r: despre convocarea lui Matei Ilie) Mă bucur pentru convocarea lui, e clar că nea Mircea are ochi şi nu cred că a greşit”, a declarat Dan Petrescu pentru digisport.ro după Oţelul – CFR Cluj 0-1. Oţelul Galaţi – CFR Cluj 0-1. Echipa lui Dan Petrescu a trecut pe locul doi şi s-a apropiat la 3 puncte de primul loc Oţelul Galaţi – CFR Cluj 0-1. Victorie uriaşă pentru echipa lui Dan Petrescu, care a ajuns pe locul al doilea în clasament. Damjan Djokovic a marcat singurul gol al partidei. CFR Cluj a ajuns la 27 de puncte, cu 3 mai puţine decât liderul Universitatea Cluj. La capătul unui joc modest, echipa lui Dan Petrescu a câştigat cele 3 puncte şi a trecut pe locul al doilea în clasament. De cealaltă parte, Oţelul Galaţi a ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie, în toate competiţiile, iar Dorinel Munteanu e sub presiune.

La Galaţi, clujenii au reuşit să deschidă scorul în minutul 18, prin Djokovic, din pasa lui Fică. Gazdele au replicat prin şuturile lui Răzvan Tănasă, în minutul 26, şi Angha, în minutul 44. Clujenii au controlat însă meciul, iar gălăţenii au mai avut o şansă în minutul 62, prin Juric, salvată însă de Hindrich. Elevii lui Dan Petrescu s-au impus la limită, 1-0. CFR Cluj a trecut pe locul al doilea în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce Oţelul, ajuns la nouă meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 şi e pe locul 9, cu 20 de puncte.

După pauza aceasta de două săptămâni, va urma o serie „de foc” pentru CFR Cluj. Ardelenii vor întâlni Rapid, Universitatea Craiova şi U Cluj în campionat. Între meciul cu Universitatea Craiova şi cel cu U Cluj, CFR o va întâlni pe Ceahlăul în Cupa României.

Oțelul Galați: I. Popescu – Adăscăliței, Angha, Stevanovic, Tomasevic – Lameira, Zivulic, Bourard – Maciel, Al. Pop, R. Tănasă

Rezerve: Dur-Bozoancă, Gomes Silva, S. Rus, Gallo, I. Neagu, N. Roșu, Duric, Teles, M. Cojocaru, Juric, Andronache, Hofman

Antrenor: Dorinel Munteanu

CFR Cluj: Hindrich – Graovac, Bolgado, M. Ilie, S. Rocha – Fică, Artean, Djokovic – Postolachi, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Gal, Fl. Iacob, Mogoș, Camora, Boben, R. Filip, Ad. Păun, Deac, Keita, Tachtsidis, Nkololo, P. Michael

Antrenor: Dan Petrescu

