"Ăsta e minimum". Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid - Antena Sport

Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a transmis că tehnicianul vrea să aducă un trofeu la formaţia de sub Grant, în acest sezon.
Giuleştenii sunt cu ochii pe cucerirea Cupei României, trofeu care în sezonul trecut a fost câştigat de CFR Cluj. În cazul unui succes, Rapid ar urma să ia startul în preliminariile Europa League, în următoarea stagiune.
Victor Angelescu a dezvăluit că acest obiectiv i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă împreună cu Dan Şucu şi Mauro Pederzoli, directorul sportiv al clubului. Preşedintele giuleştenilor nu s-a ferit să recunoască faptul că el e cu gândul la titlu, ţinând cont că Rapid ocupă locul trei, cu 22 de puncte.
“Am început bine sezonul acesta. Avem o medie de două puncte pe meci. Sunt mulţumit cu punctele. Clar e mai bine decât sezonul trecut. Important e să menţinem asta şi în restul de etape şi să intrăm în play-off cu 55-60 de puncte.
La începutul sezonului, când am vorbit cu Gâlcă, Pederzoli şi Şucu, a fost clar că vrem un trofeu, anume cupa, sau în campionat locurile 1-3.
Ăsta e minimum, să ajungem în cupele europene, iar, personal, îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
În următoarea etapă, Rapid se va duela cu Farul, pe teren propriu. Giuleştenii au obţinut o victorie la limită în runda precedentă, scor 1-0 cu Petrolul.
