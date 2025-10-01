"Ăsta e minimum". Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
"Ăsta e minimum". Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ăsta e minimum”. Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid

“Ăsta e minimum”. Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid

Publicat: 1 octombrie 2025, 10:48

Ăsta e minimum. Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid

Costel Gâlcă, la Rapid/ Hepta

Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a transmis că tehnicianul vrea să aducă un trofeu la formaţia de sub Grant, în acest sezon.

Giuleştenii sunt cu ochii pe cucerirea Cupei României, trofeu care în sezonul trecut a fost câştigat de CFR Cluj. În cazul unui succes, Rapid ar urma să ia startul în preliminariile Europa League, în următoarea stagiune.

Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid

Victor Angelescu a dezvăluit că acest obiectiv i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă împreună cu Dan Şucu şi Mauro Pederzoli, directorul sportiv al clubului. Preşedintele giuleştenilor nu s-a ferit să recunoască faptul că el e cu gândul la titlu, ţinând cont că Rapid ocupă locul trei, cu 22 de puncte.

“Am început bine sezonul acesta. Avem o medie de două puncte pe meci. Sunt mulţumit cu punctele. Clar e mai bine decât sezonul trecut. Important e să menţinem asta şi în restul de etape şi să intrăm în play-off cu 55-60 de puncte.

La începutul sezonului, când am vorbit cu Gâlcă, Pederzoli şi Şucu, a fost clar că vrem un trofeu, anume cupa, sau în campionat locurile 1-3.

Ăsta e minimum, să ajungem în cupele europene, iar, personal, îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

În următoarea etapă, Rapid se va duela cu Farul, pe teren propriu. Giuleştenii au obţinut o victorie la limită în runda precedentă, scor 1-0 cu Petrolul.

Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurşti
13:48
Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev: “Am vorbit cu el”
13:47
Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: “Câți jucători am produs noi”
13:38
Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB
13:02
Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen
12:29
Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League. Ce echipă din România susţine
12:23
Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
