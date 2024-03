"Asta ne-a dat peste cap" Mihai Stoica a dezvăluit schimbările majore de la FCSB: "Nimeni nu doarme noaptea" - Antena Sport

Reclamă

Se odihnesc, se joacă, dar nu se doarme. Am jucat joi cu Voluntari, am făcut doar o oră e drum şi a fost şansa noastră. S-a terminat târziu, la 12 noaptea s-a mâncat, vineri nu s-a făcut nimic, sâmbătă antrenamente lejer, că duminică jucai. Uite, Rapid a avut cinci zile pentru meciul ăsta (n.r. cu Universitatea Craiova). Am făcut trei victorii la un gol marca CFR Cluj cu Petrescu, ceea ce noi nu făceam, că făceam egal sau pierdeam la Voluntari.

S-a câştigat din trei motive, că s-a schimbat mult concepţia tactică şi se pare că varianta asta e cea câştigătoare, noi nu vrem să mai facem spectacol, ci să câştigăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Reclamă

Gigi Becali, dialog fabulos cu Mihai Stoica

Gigi Becali a avut un dialog fabulos cu Mihai Stoica în timpul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, scor 1-1. Patronul de la FCSB a dezvăluit că Mihai Stoica i-a transmis că este mulţumit cu egalul.

În replică, Becali s-a temut că Universitatea Craiova va mai da un gol, având în vedere modul în care s-a jucat pe final.

“Mi s-a părut o echipă monotonă Rapidul. N-am văzut viteză de joc, la un moment dat… Când vrei să iei campionatul, trebuie să ataci. A doua repriză vorbeam cu Mihai Stoica. Eu ziceam că e gata la 1-0.

Reclamă 4 / 0/3

Dar Mihai mi-a spus: «Băi, Gigi, patroane, dacă se termină egal sunt mulţumit». I-am spus «Ce egal, că le mai dă Craiova. Nu vezi că îi călăreşte?». După aia, a doua repriză… când vrei să fii campion joci de la o poartă la alta, ambele echipe. Pe când, a doua repriză, a fost mingea doar la Craiova. N-a fost acţiune deloc. Nu au potenţă fizică. Mi-era teamă că va cădea Craiova”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...