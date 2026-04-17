Home | Fotbal | Liga 1 | “Aștept lada de șampanie!” Pariul câștigat de Florin Manea pe seama lui Borza + atac la Angelescu: „Nici Miliția nu-l preia”
EXCLUSIV

“Aștept lada de șampanie!” Pariul câștigat de Florin Manea pe seama lui Borza + atac la Angelescu: „Nici Miliția nu-l preia”

Ionuţ Axinescu Publicat: 17 aprilie 2026, 10:04

Comentarii
Aștept lada de șampanie!” Pariul câștigat de Florin Manea pe seama lui Borza + atac la Angelescu: Nici Miliția nu-l preia”

Florin Manea, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Impresarul Florin Manea, care îl reprezintă pe Radu Drăgușin, susține că a avut mereu ochi la jucători și că, pe viitor, nu exclude să se implice la un club din România, unde să facă performanță cu bani puțini.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agentul a dat și două exemple concrete: un fotbalist de la Rapid și un altul care a venit în probe în Giulești, dar nu a fost păstrat în lot.

Florin Manea: „Robert, aștept lada aia de șampanie”

„Din păcate sau din fericire, eu chiar mă pricep la evaluarea jucătorilor. Am avut un pariu cu Robert Niță, că o să fie vândut Andrei Borza pe nu știu câte milioane. N-am nimic cu băiatul, are nevoie de timp, dar i-am zis că n-o să se vândă cu nimic în următorii trei-patru ani. A cam expirat termenul. Să-i spuneți că îmi datorează o ladă de șampanie. Robert, aștept lada aia de șampanie!

Nea Mitică Dragomir zicea de Manchester United, de Real Madrid, iar eu râdeam. ‘Băi, nea Mitică…’ ‘Nu, Florine, ai să vezi!’. Eu am văzut ce e la Real Madrid și la Manchester United. E departe România de nivelul ăla. Să-i aduceți aminte și lui nea Mitică. S-a stricat Oracolul…”, a declarat Florin Manea, pentru Antena Sport.

Totodată, impresarul și-a adus aminte de camerunezul Jean Onana (26 de ani), mijlocaș defensiv care în 2019 a fost refuzat în Giulești, iar acum evoluează la Genoa, împrumutat acolo de Beșiktaș. „Am adus un jucător, când era Rapid în Liga a III-a. Onana, care a fost refuzat. Costa vreo 11 mii de dolari, iar în șase luni a fost vândut cu două milioane de euro. S-a făcut profit, nu?”, a mai spus Manea.

Reclamă
Reclamă
  • 2 milioane de euro a plătit Lille pentru Jean Onana în ianuarie 2020. Mai târziu, Lens și Beșiktaș au dat câte 4 milioane de euro pentru jucătorul cu 14 selecții în naționala Camerunului.
  • 800.000 de euro a costat-o pe Rapid Andrei Borza, transferat de la Farul. În acest moment, fundașul stânga e cotat la 2,5 milioane de euro.
  • 24 de meciuri (23 în campionat și unul în Cupa României) a jucat Borza pentru giuleșteni în acest sezon.

„Pe mine mă preiau peste tot, pe Angelescu nici miliția nu-l preia!”

În ciuda divergențelor cunoscute pe care le are cu conducerea Rapidului, Florin Manea spune că sufletul său rămâne în Giulești. Totuși, îl înțeapă pe Victor Angelescu, acționarul cu care e în conflict de ceva vreme. „Eu sunt rapidist, deși am fost ‘blacklisted’ la Rapid, dat afară din stadion deoarece am supărat pe cineva. Pe un stadion pe care am fost prima oară în 1977, stadion a cărui tribună VIP poartă numele tatălui meu. De ce, pentru că am cerut niște bani? N-am jignit, n-am dat cu petarde, n-am făcut nimic.

Dar nu o să pot să am niciodată ură pe Rapid. Cum să mă cert eu cu Angelescu? Eu, dacă dau o declarație, mă preiau în Spania, Italia, Anglia. Pe el nici Miliția nu-l preia. N-am cum să mă cert cu el, să-i port pică. Nici domnul Șucu nu-i dușmanul meu. Eu chiar mi-aș fi dorit ca Rapidul să ia campionatul”, a mai spus agentul de jucători.

Stabilit la Londra, Florin Manea adaugă că nu are de gând să revină prea curând în România. „Stau liniștit în banca mea, îmi văd de munca mea și îmi merge foarte bine”, a încheiat impresarul.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Copilotul Cezar Osiceanu, suspendat de Tarom după un incident grav în aer. I-ar fi făcut o înscenare pilotului
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce sumă i se cere în instanță
9:57

9:52

9:14

9:07

8:58

8:48

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
