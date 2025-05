"Aşteptaţi un telefon de la Gigi Becali?" Marius Şumudică a spus totul despre relaţia cu patronul rivalei FCSB - Antena Sport

Rapid a învins-o pe Universitatea Craiova cu 2-1 şi a ajutat-o, indirect, pe rivala FCSB să facă un pas uriaş spre un nou titlu de campioană. Marius Şumudică a fost întrebat dacă aşteaptă un telefon de mulţumire de la Gigi Becali.

Antrenorul giuleştenilor susţine că nu a mai vorbit cu patronul de la FCSB de mai bine de un an. Asta chiar dacă în trecut a dezvăluit că omul de afaceri l-a ajutat cu medicamente pentru părinţii săi care se aflau într-o situaţie delicată.

Marius Şumudică a spus totul despre relaţia cu Gigi Becali

„Ce telefon? Eu nu răspund la numere necunoscute! Eu nu am numărul dânsului, eu nu am vorbit cu domnul Becali de un an de zile. Nici nu ştiu când am vorbit ultima oară, nu ştiu dacă mai are acelaşi număr de telefon.

Ce prieten să fiu eu cu Gigi Becali? Gigi e la un nivel, e patron al unui club, eu sunt antrenor. Eu îi am prieteni pe Dan Petrescu, pe Mirel Rădoi, ce să vorbesc eu cu Gigi Becali? Nu aştept niciun telefon”, a spus Şumudică, la conferinţa de presă.

FCSB poate câştiga titlul în marele derby cu Dinamo

Universitatea Craiova a pierdut meciul cu Rapid, 1-2, iar FCSB are şansa să câştige titlul încă din etapa a 7-a a play-off-ului, mai precis, la finalul marelui derby cu Dinamo, ce se va disputa luni, de la ora 20:30.