“Aţi procedat exact ca Iuda” Mama lui Alex Dobre a sărit în apărarea fiului său: “Restul e doar zgomot”

Alex Dobre a fost în centrul atenţiei în ultimele zile, după ce a pierdut banderola de căpitan şi primul 11 la Rapid. Declaraţiile de la finalul meciului cu FC Argeş, în care s-a plâns de modul în care este utilizat de Costel Gâlcă, i-au adus mai multe critici.

În primul rând de la antrenorul Costel Gâlcă, cel care a anunţat că nu acceptă astfel de greşeli. Tehnicianul a fost ferm pe poziţii şi i-a luat banderola de căpitan, după care nu l-a introdus pe Dobre din primul minut al meciului cu Universitatea Craiova.

Mama lui Alex Dobre, după criticile aduse fiului său: “Ați procedat exact ca Iuda”

De partea antrenorului au fost mai multe nume importante ale fotbalului românesc, Alex Dobre fiind criticat pentru declaraţiile sale. Mama fotbalistului de la Rapid a sărit în apărarea fiului său şi a postat un mesaj dur la adresa celor care l-au critict pe Dobre:

“Pentru cei care l-au criticat și înjurat pe Dobre! Ați procedat exact ca Iuda! Cine vorbește urât despre alții arată exact cât valorează! Oamenii puternici construiesc, cei slabi critică! Indiferent ce spuneți, Alex Dobre rămâne același om!

El merge înainte, voi rămâneți la nivelul vorbelor! Vorbele voastre nu schimbă nimic, doar vă definesc pe voi! Restul e doar zgomot!”, a fost mesajul mamei lui Alex Dobre, pe contul său de TikTok.