"Au jucat «perversește»". Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Giovanni Becali a comentat asupra demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova și a dat un verdict asupra relației care există între antrenor și patronul din Bănie, Mihai Rotaru. Agentul este de părere că plecarea tehnicianului de 44 de ani era o decizie dorită de ambele tabere și că oricare dintre ei spune că nu e așa este “pervers”, cu sensul de parșiv.
Subiectul demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a fost unul dezbătut în ultima perioadă în lumea fotbalului, ținând cont de circumstanțele în care s-a produs ruptura. După un tur de campionat foarte bun și o calificare în grupa de Conference League, antrenorul alb-albaștrilor a decis să plece, invocând un consum mental extrem de mare, coroborat probabil și cu lipsa unor rezultate convingătoare în ultimele meciuri.
Rădoi și Rotaru doreau același lucru, crede Giovanni Becali
Giovanni Becali, una dintre persoanele care a vorbit la rândul său despre cele întâmplate, crede însă că demisia lui Rădoi a fost dorită atât de el, cât și de patronul oltenilor, în ciuda declarațiilor sale. Finanțatorul a spus în nenumărate rânduri că nu și-ar fi dorit ca antrenorul de 44 de ani să plece după ce s-a produs ruptura.
“Acolo mocnea ceva. (n.r. întrebat dacă s-au certat Rotaru și Rădoi) Nu s-au certat, nu, în interiorul lor, dar pe față nu s-au certat. Cred că amândoi doreau. Amândoi sunt perverși dacă declară că nu.
Unul zicea: «Dă, Doamne, să plece el singur», altul zice «Dă, doamne, să mă dea afară». Și Rotaru inteligent, păi dacă nu e inteligent, și Rădoi. Amândoi sunt băieți deștepți, dar au jucat «perversește». Câți în lumea asta nu se halesc și totuși coabitează?“, a spus agentul la fanatik.ro.
În locul lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova l-a adus pe bancă pe portughezul Filipe Coelho, care îl va avea secund pe Toni Petrea, fostul tehnician al FCSB-ului.
