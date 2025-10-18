Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Rapid. Ioan Andone: "Au câştigat multe puncte fără să facă asta" - Antena Sport

Ioan Andone a lansat un avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida “de foc” se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30.
Ioan Andone a analizat jocul celor două echipe înaintea duelului direct din Liga 1. Rapid ocupă locul secund, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani, în timp ce Dinamo e pe patru, cu două puncte în minus faţă de giuleşteni.
Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid
Ioan Andone a ridicat un semnal de alarmă în privinţa jocului celor de la Rapid. Fostul antrenor a subliniat că echipa lui Costel Gâlcă a câştigat multe partide în acest sezon fără să aibă un joc spectaculos.
Totodată, Andone a avut cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo, fiind convins că partida de pe Arena Naţională va fi una extrem de echilibrată.
“Va fi un meci echilibrat, dar sper să câștige Dinamo. Are atuuri, are un joc ca lumea la ora actuală, îmi place mult Dinamo de anul ăsta și sper să câștige. Sper asta, dar meciul va fi foarte greu. O să fie și atmosfera incendiară, au vândut foarte multe bilete, sper într-un joc bun, într-un rezultat bun pentru Dinamo. Au argumente și jucători în formă pentru a câștiga în acest meci.
Rapid în acest sezon a acumulat foarte multe puncte fără a juca foarte spectaculos. Costel Gâlcă a dat stabilitate, Rapid are un sistem de joc, are o construcție bună, vedem, sunt două stiluri diferite”, a declarat Ioan Andone, înainte de Dinamo – Rapid, conform iamsport.ro.
Dinamo le-a cedat o întreagă peluză rivalilor de la Rapid, aproape toate biletele fiind aproape vândute. “Câinii” au deschis şi ei inelul trei al Arenei Naţionale, cu câteva zile înaintea derby-ului, biletele de la inelul 1 şi 2 fiind aproape epuizate complet.
