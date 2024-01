Baba Alhassan, analizat "la sânge" după ce a fost prezentat oficial la FCSB: "Atunci are probleme! Nu e ca Olaru!" - Antena Sport

Baba Alhassan și Luis Phelipe au fost prezentați oficial de FCSB

Baba Alhassan și Luis Phelipe au fost prezentați oficial de FCSB. Achizițiile din această iarnă ale vicecampioanei au vorbit, pentru prima dată din postura de jucători ai roș-albaștrilor, la o conferință de presă organizată de oficialii echipei patronate de Gigi Becali.

Baba Alhassan a spus că obiectivul său este câștigarea titlului de campion alături de FCSB. Mijlocașul a menționat că va da tot ce poate pentru ca echipa patronată de Gigi Becali să își atingă obiectivul din acest sezon. De asemenea, a vorbit și despre presiunea venită din partea patronului.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, este o mare plăcere să fiu aici. O să dau tot ce pot pentru a câștiga titlul. FCSB este un club mare în România, când am auzit că sunt dorit aici am fost foarte fericit. Știam foarte multe despre acest club, la FC Hermannstadt am avut colegi care au jucat aici și care mi-au spus doar lucruri pozitive.

Presiune este peste tot, aici este puțin mai mare ce-i drept, dar de asta FCSB este un club mare. Totul depinde de mine, dacă îl ascult pe antrenor și joc bine, atunci va fi bine. Cred că pot intra în primul 11, de ce nu? Totul depinde de mine”, a spus Baba Alhassan.