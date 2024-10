"Băi, tati, iartă-mă!" Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga şi a dezvăluit ce pact a făcut cu patronul CFR-ului - Antena Sport

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga, la scurt timp după ce a făcut mai multe declaraţii despre CFR Cluj. Patronul FCSB-ului a anunţat că îşi doreşte să îl transfere pe Louis Munteanu cu 1.5 milioane de euro şi a analizat lupta pentru câştigarea titlului în Liga 1.

Latifundiarul din Pipera i-a luat şi apărarea lui Louis Munteanu, după ce atacantul l-a sfidat pe antrenorul lui CFR Cluj. Becali a decis totuşi să îşi ceară scuze lui Neluţu Varga şi a făcut un pact cu rivalul său.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga: „El îmi zice mie tot timpul «tati»”

Becali i-a promis că nu va mai vorbi în spaţiul public despre CFR Cluj.

„L-am sunat pe Varga… Dacă omul are dreptate și am greșit… I-am zis «Băi, tati, iartă-mă, am greșit!» / «Bine, tati. Să fii sănătos». El îmi zice mie tot timpul «tati». Dacă are omul dreptate, ce să spun, că nu are?

Dacă omul e atât de cuminte, își vede întotdeauna de treaba lui, eu pentru ce să nu-mi văd de treaba mea? Are dreptate, dacă nu vrea să vorbesc despre clubul lui. Zice «să-și vadă de echipa lui, să nu mai zică de noi»„, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.