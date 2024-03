Bănel Nicoliţă a trecut prin momente umilitoare după Rapid - FCSB 4-0: "Mamă, ce mi-au făcut! Am suferit mult" - Antena Sport

Reclamă

Eu am suferit cel mai mult. Am dat de rapidişti peste tot: «V-am dat, v-am făcut, v-am dres». Nu am fost la meci, ce să caut? A fost Rapidul gazdă. Mamă, ce mi-au făcut rapidiştii.

Ei ţin minte şi când i-am eliminat cu golul meu. Mi-au spus că doar de la trei în sus ne dau. Sper că a fost un accident. Am arătat foarte rău. Tactic şi fizic. Să pierzi cu 0-4 este prea mult„, a spus fanatik.ro.

Gigi Becali a luat decizia finală în cazul lui Târnovanu după ce l-a făcut praf pentru cele 4 goluri primite în derby-ul cu Rapid. Becali a spus că Târnovanu va apăra în continuare, deşi a spus că se gândeşte să îl înlocuiască cu Andrei Vlad.

Gigi Becali i-a transmis că trebuie să fie mai concentrat în poartă şi că trebuie să apere în continuare pentru a prinde naţionala pentru EURO 2024.

„Ce schimbări? N-ai ce. Târnovanu o să mai aibă și el… păi, dacă e vina mea, nu a lui? Atunci trebuie să mai aibă șanse, că nu e vina lui. Eu am făcut mândria, iar Dumnezeu a dat pentru mine. Târnovanu trebuie să fie mai concentrat în poartă, dar nu pot să nenorocesc băiatul, are echipa națională și nu fac asta. Cu Tavi Popescu o să vedem„, a spus Gigi Becali la Palat.

