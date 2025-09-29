Bănel Nicoliţă l-a "provocat" pe Cîrjan: "Vă facem viaţă grea în play-off"! Reacţia căpitanului "câinilor" - Antena Sport

Închide meniul
Bănel Nicoliţă l-a “provocat” pe Cîrjan: “Vă facem viaţă grea în play-off”! Reacţia căpitanului “câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 septembrie 2025, 18:21

Bănel Nicoliţă şi Cătălin Cîrjan / colaj AntenaSport, Profimedia Images

Bănel Nicoliţă (40 de ani) a avut un dialog surprinzător cu căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani). Nicoliţă, care a evoluat în trecut pentru formaţia patronată de Gigi Becali şi care e acum un mare fan al FCSB-ului, e convins că formaţia antrenată de Pintilii şi Charalambous va fi în play-off.

FCSB e momentan pe locul 11 în Liga 1, cu 10 puncte. Campioana ultimelor două sezoane a învins-o în ultimul meci, cu 1-0, pe Oţelul. Cu o victorie în derby-ul Clujului, cu U, CFR ar trece peste FCSB în clasament. Formaţia antrenată de Andrea Mandorlini are 8 puncte în acest moment. CFR are de disputat şi o restanţă, cu Csikszereda.

Bănel Nicoliţă, mesaj pentru Cătălin Cîrjan: “O să vă facem viaţă grea în play-off”

Să stați liniștiți, o să fim în play-off și o să vă facem viață grea”, i-a spus Bănel Nicoliţă lui Cătălin Cîrjan, potrivit fanatik.ro. „Mai vedem ce o să fie”, a replicat căpitanul lui Dinamo.

Bănel Nicoliţă l-a lăudat pe căpitanul “câinilor”. “E un fotbalist foarte bun, merită felicitat. E un băiat foarte serios și cuminte”, a remarcat Bănel Nicoliţă.

Dinamo vine după două rezultate de egalitate, 1-1 cu Farul şi 2-2 cu Universitatea Craiova. Etapa viitoare Dinamo va avea un alt meci foarte greu, cu una dintre revelaţiile campionatului, Unirea Slobozia. Unirea Slobozia – Dinamo se va disputa vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După 11 etape, Dinamo ocupă momentan locul 4 în Liga 1, cu 20 de puncte. Cătălin Cîrjan, jucător cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com, a evoluat în toate cele 11 partide disputate de Dinamo în acest sezon. A marcat 2 goluri şi a oferit 3 assist-uri. Adrian Mutu transmitea, recent, că decarul “câinilor” ar trebui să fie convocat la naţionala mare de către selecţionerul Mircea Lucescu.

În meciul direct disputat de Dinamo cu FCSB în acest sezon, “câinii” s-au impus cu 4-3. A fost prima victorie a lui Dinamo contra marii rivale în campionat după 5 ani. În Cupă Dinamo şi-a învins ultima oară marea rivală în urmă cu 4 ani.

