Bănel Nicoliţă l-a "provocat" pe Cîrjan: "Vă facem viaţă grea în play-off"! Reacţia căpitanului "câinilor" - Antena Sport

Bănel Nicoliţă (40 de ani) a avut un dialog surprinzător cu căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani). Nicoliţă, care a evoluat în trecut pentru formaţia patronată de Gigi Becali şi care e acum un mare fan al FCSB-ului, e convins că formaţia antrenată de Pintilii şi Charalambous va fi în play-off.

FCSB e momentan pe locul 11 în Liga 1, cu 10 puncte. Campioana ultimelor două sezoane a învins-o în ultimul meci, cu 1-0, pe Oţelul. Cu o victorie în derby-ul Clujului, cu U, CFR ar trece peste FCSB în clasament. Formaţia antrenată de Andrea Mandorlini are 8 puncte în acest moment. CFR are de disputat şi o restanţă, cu Csikszereda.

Bănel Nicoliţă, mesaj pentru Cătălin Cîrjan: “O să vă facem viaţă grea în play-off”

„Să stați liniștiți, o să fim în play-off și o să vă facem viață grea”, i-a spus Bănel Nicoliţă lui Cătălin Cîrjan, potrivit fanatik.ro. „Mai vedem ce o să fie”, a replicat căpitanul lui Dinamo.

Bănel Nicoliţă l-a lăudat pe căpitanul “câinilor”. “E un fotbalist foarte bun, merită felicitat. E un băiat foarte serios și cuminte”, a remarcat Bănel Nicoliţă.

Dinamo vine după două rezultate de egalitate, 1-1 cu Farul şi 2-2 cu Universitatea Craiova. Etapa viitoare Dinamo va avea un alt meci foarte greu, cu una dintre revelaţiile campionatului, Unirea Slobozia. Unirea Slobozia – Dinamo se va disputa vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.