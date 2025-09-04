"Poate să se supere nea Mircea" Adrian Mutu a spus ce jucător din Liga 1 trebuia convocat la naţională! - Antena Sport

Adrian Mutu e de părere că un jucător de la Dinamo, chiar căpitanul Cătălin Cîrjan (22 de ani), nu ar fi trebuit să lipsească din lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mutu e de părere că liderul “câinilor”, Cătălin Cîrjan, nu trebuia să lipsească din lotul naţionalei mari!

“L-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan.

Eu cred că la ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Cătălin Cîrjan a preluat banderola de căpitan la Dinamo după plecarea lui Dennis Politic (25 de ani) la FCSB. În acest sezon, Cîrjan a evoluat în toate cele 8 partide disputate de Dinamo în Liga 1, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. Cîrjan a înscris singurul gol al meciului “câinilor” cu Metaloglobus, aducându-i lui Dinamo 3 puncte importante în acel joc. În sezonul trecut, Cîrjan a evoluat în 39 de partide din Liga 1 pentru Dinamo, marcând 7 goluri şi reuşind un assist. A înscris un gol şi în Cupa României, în cele 3 partide jucate de Dinamo în grupă.