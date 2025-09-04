"Poate să se supere nea Mircea" Adrian Mutu a spus ce jucător din Liga 1 trebuia convocat la naţională! - Antena Sport

Închide meniul
“Poate să se supere nea Mircea” Adrian Mutu a spus ce jucător din Liga 1 trebuia convocat la naţională!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 11:17

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu e de părere că un jucător de la Dinamo, chiar căpitanul Cătălin Cîrjan (22 de ani), nu ar fi trebuit să lipsească din lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mutu e de părere că liderul “câinilor”, Cătălin Cîrjan, nu trebuia să lipsească din lotul naţionalei mari!

L-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan.

Eu cred că la ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Cătălin Cîrjan a preluat banderola de căpitan la Dinamo după plecarea lui Dennis Politic (25 de ani) la FCSB. În acest sezon, Cîrjan a evoluat în toate cele 8 partide disputate de Dinamo în Liga 1, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. Cîrjan a înscris singurul gol al meciului “câinilor” cu Metaloglobus, aducându-i lui Dinamo 3 puncte importante în acel joc. În sezonul trecut, Cîrjan a evoluat în 39 de partide din Liga 1 pentru Dinamo, marcând 7 goluri şi reuşind un assist. A înscris un gol şi în Cupa României, în cele 3 partide jucate de Dinamo în grupă.

Cătălin Cîrjan este cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com. El a fost adus gratis de Dinamo de la Arsenal în vara anului trecut. Anterior, a evoluat ca jucător împrumutat de “Tunari” la Rapid. Cătălin Cîrjan a fost lăsat acasă de către Daniel Pancu înainte de EURO U21 din această vară. Pancu, ce a părăsit între timp naţionala U21, fiind înlocuit cu Costin Curelea, explica faptul că el şi Cîrjan erau incompatibili. Căpitanul lui Dinamo a evoluat în 6 partide pentru naţionala U21.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat de urgenţă la naţională pe Alex Chipciu, după accidentarea lui Andrei Borza. Anterior, Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară şi a ratat partidele cu Canada şi Cipru. În locul lui Bîrligea, Mircea Lucescu nu a chemat pe nimeni la echipa naţională.

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex Chipciu (U Cluj, 48/6)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

 

