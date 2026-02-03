Raluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: "Putem să ne ridicăm la nivelul lor" - Antena Sport

Raluca Strămăturaru se pregăteşte pentru a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Ajunsă la 40 de ani, sportiva din Sinaia va concura la sanie şi la Milano-Cortina. În 2018, la ediţia din Coreea de Sud de la Pyeongchang, Strămăturaru a obţinut cel mai bun rezultat de locul 4 obţinut de Ioan Apostol şi Liviu Cepoi, în 1992, la sanie dublu masculin, la ediţia de la Albertville. Atunci, ea a încheiat pe locul 7 la individual.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ceea ce priveşte ediţia de anul acesta, Raluca Strămăturaru a declarat că nu şi-a setat un obiectiv anume, dar speră să fie bine din punct de vedere fizic şi psihic în ziua în care va concura. Ea va concura la dublu sanie feminin alături de Carmen Manolescu.

Raluca Strămăturaru, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026: “Noi, cei care nu avem o pârtie pe care să ne antrenăm, suntem aproape la acelaşi nivel cu ei”

“Îmi doresc să facem mai mult. Nu îmi place să pun presiune şi să mă gândesc la un loc anume. Îmi doresc doar ca eu şi colega mea Carmen să fim ok din punct de vedere fizic şi psihic în ziua concursului, să facem două manşe de care să fim mândre şi, cu siguranţă, acest lucru se va vedea şi în clasamentul final”, a declarat Raluca Strămăturaru, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Raluca Strămăturaru a vorbit şi despre lipsa condiţiilor din România a olimpicilor care practică sporturi de iarnă. La fel cum se întâmplă şi în alte sporturi, şi cei de la sanie sunt nevoiţi să se pregătească în străinătate.

Cu toate acestea, Strămăturaru a transmis un mesaj pentru toţi cei care reuşesc să obţină rezultate bune, în ciuda faptului că nu au cele mai bune condiţii.