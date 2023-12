Basarab Panduru e convins că FCSB va lua titlul sezonul acesta: "Nici Gigi Becali nu mai poate pierde campionatul" - Antena Sport

Reclamă

Chiar și fără 75% din puncte tot îl câştigă (n.r.: în loc de înjumătățirea dinainte de play-off). Hai să facem acum şi o să vedeţi. Nici Gigi nu mai poate să piardă campionatul, chiar fără 75% din puncte!”, a declarat Basarab Panduru pentru orangesport.ro.

Panduru a punctat că nu îi poate lăuda pe „roş-albaştri” pentru posibilul titlu obţinut după o pauză de 8 ani. „Să laud ce, că ia titlul după opt ani?”, a mai spus Panduru pentru sursa citată.

Reclamă

Jucătorul FCSB-ului care l-a impresionat pe Basarab Panduru după victoria cu Poli Iaşi: „E cel mai bun”

Jucătorul FCSB-ului care l-a impresionat pe Basarab Panduru după victoria cu Poli Iaşi este Alex Băluţă. Extrema dreapta a FCSB-ului a deschis scorul cu Poli Iaşi, în minutul 16.

Alex Băluţă s-a remarcat şi în alte faze, el mai având ocazii de a marca în meciul de la Iaşi. Florinel Coman a fost autorul unei „duble”, el marcând din penalty în minutele 32 şi 85. Pentru Poli Iaşi a înscris Robert Ion, în minutul 26.

„Cred că da (n.r. – a adus plus valoare), pare cel mai bun jucător, cel mai constant jucător de pe partea dreaptă, nici nu are cu cine să se bată. Nu are fotbalistic cu cine să se bată, aşa nişte nume sunt pe acolo.

Reclamă 4 / 0/3

În vară era vârf sau inter dreapta. Probabil că atunci nu te gândeai, inter sau vârf, dar deodată spui că nimeni nu e bun pe partea dreaptă. Rotariu e pe drum, n-a venit încă, se duce pe la Sepsi, prin altă parte, iar când i-ai dat seama că problema e în dreapta l-ai pus în dreapta. El (n.r. – Alex Băluţă) poate creşte, deja arată că e în schema FCSB”, a declarat Basarab Panduru pentru sursa citată. Scene incredibile după Poli Iaşi – FCSB 1-3! Autocarul „roş-albaştrilor” s-a întors din drum pentru că a uitat un jucător la Iaşi Scene incredibile după Poli Iaşi – FCSB 1-3! Autocarul „roş-albaştrilor” a trebuit să se întoarcă din drum după ce Alex Băluţă a fost uitat la Iaşi. Potrivit sport.ro, şoferul autocarului l-a recuperat pe Băluţă, dar din drum, după ce atacantul FCSB-ului rămăsese la Iaşi. Alex Băluţă a fost unul dintre jucătorii-cheie ai FCSB-ului în victoria cu 3-1, din deplasare, a „roş-albaştrilor” cu Poli Iaşi. Băluţă a deschis scorul în minutul 16. Ieşenii au egalat în minutul 26, prin Robert Ion, dar „dubla” lui Florinel Coman, din minutele 32 şi 85, a decis partida. Ambele goluri ale lui Coman au fost înscrise din penalty. În urma acestui rezultat, FCSB s-a distanţat momentan la 11 puncte de ocupanta locului 2, CFR Cluj. Pentru echipa lui Mandorlini urmează un meci greu, derby-ul Clujului, contra celor de la U, care va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro mâine, de la ora 19:45. Reclamă