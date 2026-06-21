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Bogdan Andone şi-a decis viitorul! Antrenorul Argeşului, asaltat de oferte după ce a refuzat-o pe FCSB

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iunie 2026, 15:50

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Bogdan Andone şi-a decis viitorul! Antrenorul Argeşului, asaltat de oferte după ce a refuzat-o pe FCSB

Bogdan Andone, la un meci / Sport Pictures

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Bogdan Andone (51 de ani) a dezvăluit că a primit mai multe oferte după ce a refuzat să meargă la FCSB, iar echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) l-a numit principal pe Marius Baciu (51 de ani).

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Baciu, deţinător de licenţă Pro, a reuşit să o ducă pe FCSB în preliminariile Conference League. Roş-albaştrii au trecut la barajul pentru Europa de Botoşani şi de marii rivali de la Dinamo.

Bogdan Andone rămâne la FC Argeş, în pofida numeroaselor oferte avute

“Cea mai bună ofertă a fost din Cipru. O echipă din top 3, o fostă campioană în anii trecuți care își dorește să joace în Champions League. Acum două zile am primit o ofertă din Lituania, tot de la o echipă din cupele europene, dar am contract cu FC Argeș și nu mă gândesc să plec”, a dezvăluit Bogdan Andone.

Andone a plecat cu FC Argeş în cantonamentul de vară din Slovenia. El a decis să rămână la formaţia piteşteană, în ciuda numeroaselor oferte pe care le-a primit.

Andone a subliniat că nu a mai discutat cu cei de la FCSB, după ce a refuzat să meargă acolo. “Nu am mai vorbit. Sunt discuții care au fost personale, doar eu cu dânsul. Mai aveam un an de contract , Dani Coman a fost informat despre discuție. A fost o discuție simplă, sinceră, dar nu se pune problema să plec de la echipă”, a precizat Andone.

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Andone vrea să o ducă pe FC Argeş în finala Cupei României

Bogdan Andone a avut un sezon excelent pe banca lui FC Argeş, ducând echipa piteşteană în semifinalele Cupei, acolo unde a fost învinsă, la loviturile de departajare, de U Cluj şi în play-off-ul Ligii 1. În play-off FC Argeş s-a clasat pe ultimul loc, dar doar prezenţa acolo a formaţiei piteştene a impresionat pe toată lumea.

Pentru sezonul următor Bogdan Andone îşi propune obiective şi mai mari. Vrea să joace finala Cupei României cu FC Argeş.

“Ne dorim să creștem ca echipă, să progresăm, iar dacă vom reuși să jucăm o finală de Cupă și jucăm din nou în play-off ar fi un lucru extrem de important pentru noi. Ne dorim să mai aducem unul-doi jucători, poate chiar 3 în funcție de plecări.

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Eu nu îmi doresc să mai fie plecări și nu voi fi de acord cu niciun transfer. S-a vehiculat despre Yanis Pîrvu, Mario Tudose, Ricardo Matos, dar cred că pot pleca doar pentru o sumă care să aducă ceva clubului, nu doar de dragul de a pleca.

Și acum am o speranță că Adel Bettaieb se va întoarce. Am discutat cu el și mi-a promis că în țară va juca doar la FC Argeș. Am încredere în cuvântul lui, dar dacă va primi o ofertă bună din străinătate e normal să plece pentru binele lui”, a mai declarat Bogdan Andone.

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