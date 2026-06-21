Bogdan Andone şi-a decis viitorul! Antrenorul Argeşului, asaltat de oferte după ce a refuzat-o pe FCSB

Bogdan Andone (51 de ani) a dezvăluit că a primit mai multe oferte după ce a refuzat să meargă la FCSB, iar echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) l-a numit principal pe Marius Baciu (51 de ani).

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Baciu, deţinător de licenţă Pro, a reuşit să o ducă pe FCSB în preliminariile Conference League. Roş-albaştrii au trecut la barajul pentru Europa de Botoşani şi de marii rivali de la Dinamo.

Bogdan Andone rămâne la FC Argeş, în pofida numeroaselor oferte avute

“Cea mai bună ofertă a fost din Cipru. O echipă din top 3, o fostă campioană în anii trecuți care își dorește să joace în Champions League. Acum două zile am primit o ofertă din Lituania, tot de la o echipă din cupele europene, dar am contract cu FC Argeș și nu mă gândesc să plec”, a dezvăluit Bogdan Andone.

Andone a plecat cu FC Argeş în cantonamentul de vară din Slovenia. El a decis să rămână la formaţia piteşteană, în ciuda numeroaselor oferte pe care le-a primit.

Andone a subliniat că nu a mai discutat cu cei de la FCSB, după ce a refuzat să meargă acolo. “Nu am mai vorbit. Sunt discuții care au fost personale, doar eu cu dânsul. Mai aveam un an de contract , Dani Coman a fost informat despre discuție. A fost o discuție simplă, sinceră, dar nu se pune problema să plec de la echipă”, a precizat Andone.