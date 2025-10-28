Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când se face arena de 100 de milioane de euro la care visează Constanța? Anunțul privind stadionul "Gică Hagi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Când se face arena de 100 de milioane de euro la care visează Constanța? Anunțul privind stadionul “Gică Hagi”

Când se face arena de 100 de milioane de euro la care visează Constanța? Anunțul privind stadionul “Gică Hagi”

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 18:39

Comentarii
Când se face arena de 100 de milioane de euro la care visează Constanța? Anunțul privind stadionul Gică Hagi

Macheta stadionului care urmează să fie construit la Constanța / Facebook Primăria Constanța

Primăria Constanța a venit cu detalii legate de proiectul de construire a noii arene din orașul în care ar urma să joace Farul lui Gică Hagi. Lucrările ar fi trebuit să înceapă din vară, însă au fost întârziate prin prisma situației economice din țară și a dorinței premierului Ilie Bolojan ca primăriile să cofinanțeze realizarea stadioanelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul va avea un nou stadion care îi va purta numele lui Gheorghe Hagi, cu o capacitate de 18.000 de locuri și o încadrare în categoria IV UEFA. Proiectul care atinge suma de 100 de milioane de euro urmează să aibă lucrările începute înainte de anul 2027, susțin edilii locali din Constanța.

Arena din Constanța, gata în 2028?

Într-un răspuns pentru golazo.ro, Primăria orașului de la malul mării a punctat că demararea lucrărilor va depinde de administrația locală, care trebuie să cofinanțeze 25% din proiect, potrivit cerințelor Guvernului. În plus, cei ce se ocupă de destinele arenei “Gheorghe Hagi” au menționat că riscul amânării este minor și că deja au fost obținute avizele, având proiectul tehnic finalizat și autorizația emisă.

În plus, Primăria a menționat și când ar urma să fie gata stadionul odată cu demararea lucrărilor. Edilii estimează că fanii Farului și constănțenii se vor putea bucura de un nou stadion la 21 de luni distanță de startul lucrărilor, implicit undeva pe finalul anului 2028 sau chiar 2029.

Din informațiile apărute în spațiul public, din discuțiile cu instituțiile care gestionează fondurile și având în vedere situația actuală a bugetului de stat, singura modalitate de a începe lucrările o reprezintă finanțarea inițială de la bugetul local, urmând ca sursele de la bugetul de stat să fie alocate ulterior.

Reclamă
Reclamă

Sursa contribuției de 25% o reprezintă veniturile proprii ale bugetului local, care vor fi alocate printr-o hotărâre a Consiliului Local. În prezent există deja aprobată o cofinanțare de 13% din valoarea lucrărilor.

Deoarece cadrul legal permite, UAT (n.r. Unitatea Administrativ Teritorială) Municipiul Constanța a întocmit planul concret de derulare a lucrărilor pe componenta locală, astfel încât acestea să fie demarate înainte de anul 2027. Având în vedere că au fost obținute toate avizele și a fost emisă autorizația de construire, proiectul nu se mai poate redimensiona.

Riscul de amânare este minor, fiind deja luate măsuri de diminuare prin planificarea bugetară locală. Construirea stadionului reprezintă o prioritate pentru municipalitate, care înțelege importanța proiectului pentru comunitate și tradiția fotbalistică a Dobrogei. Termenul de execuție este de 21 de luni“, a fost răspunsul Primăriei Constanța.

Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Observator
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
20:29
„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele”
20:22
CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). CFR Cluj s-a distrat cu CSM Slatina
20:09
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni”
20:07
Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona
19:40
Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți”
19:37
Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un “coșmar”! A primit din nou interdicție la transferuri
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene