Când se face arena de 100 de milioane de euro la care visează Constanța? Anunțul privind stadionul "Gică Hagi" - Antena Sport

Primăria Constanța a venit cu detalii legate de proiectul de construire a noii arene din orașul în care ar urma să joace Farul lui Gică Hagi. Lucrările ar fi trebuit să înceapă din vară, însă au fost întârziate prin prisma situației economice din țară și a dorinței premierului Ilie Bolojan ca primăriile să cofinanțeze realizarea stadioanelor.

Farul va avea un nou stadion care îi va purta numele lui Gheorghe Hagi, cu o capacitate de 18.000 de locuri și o încadrare în categoria IV UEFA. Proiectul care atinge suma de 100 de milioane de euro urmează să aibă lucrările începute înainte de anul 2027, susțin edilii locali din Constanța.

Arena din Constanța, gata în 2028?

Într-un răspuns pentru golazo.ro, Primăria orașului de la malul mării a punctat că demararea lucrărilor va depinde de administrația locală, care trebuie să cofinanțeze 25% din proiect, potrivit cerințelor Guvernului. În plus, cei ce se ocupă de destinele arenei “Gheorghe Hagi” au menționat că riscul amânării este minor și că deja au fost obținute avizele, având proiectul tehnic finalizat și autorizația emisă.

În plus, Primăria a menționat și când ar urma să fie gata stadionul odată cu demararea lucrărilor. Edilii estimează că fanii Farului și constănțenii se vor putea bucura de un nou stadion la 21 de luni distanță de startul lucrărilor, implicit undeva pe finalul anului 2028 sau chiar 2029.

“Din informațiile apărute în spațiul public, din discuțiile cu instituțiile care gestionează fondurile și având în vedere situația actuală a bugetului de stat, singura modalitate de a începe lucrările o reprezintă finanțarea inițială de la bugetul local, urmând ca sursele de la bugetul de stat să fie alocate ulterior.