Cătălin Cîrjan a răbufnit, după Dinamo – U Cluj 2-1: „Am fost înjurat”. Adevărul despre „supărarea” pe Cristiano Bergodi

Cătălin Cîrjan a oferit declarații, după ce Dinamo a învins-o cu 2-1 pe U Cluj, în etapa a cincea a play-off-ului. Căpitanul „câinilor” le-a dat replica celor care l-au criticat, după ultimele meciuri.
Cătălin Cîrjan a transmis că după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din runda trecută, a fost „criticat și înjurat”, el și familia sa trecând printr-o perioadă extrem de dificilă.
Cătălin Cîrjan, reacție dură după Dinamo – U Cluj 2-1
Cătălin Cîrjan s-a declarat nemulțumit și pentru faptul că s-a scos în evidență doar jocul său modest din ultima vreme, nu și reușitele avute pe parcursul sezonului, la Dinamo. Mijlocașul a mai transmis că victoria cu U Cluj a fost una extrem de importantă, fiind prima din play-off, fiind acum concentrat pe derby-ul cu Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României.
De asemenea, Cătălin Cîrjan a oferit declarații și despre Cristiano Bergodi, antrenor care nu i-a oferit prea multe șanse la Rapid. Mijlocașul a transmis că nu a rămas supărat pe fostul său antrenor.
„La Cluj am făcut un meci foarte bun, ne doream foarte mult victoria. Suntem foarte fericiți, trebuie să continuăm așa. Da, se strânsese frustrare, jucam bine și nu reușeam să marcăm. Trebuie să continuăm așa acum.
Mă pregătesc foarte mult pentru astfel de execuții, am lovit foarte bine. (N.r. Despre criticile primite după meciul cu CFR Cluj) S-a discutat mult despre ratare, dar despre pasa de gol, nu. Am fost foarte criticat, înjurat, am trecut printr-o perioadă foarte rea, eu și familia mea. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am trecut peste, la tv se vorbea că joc prost, dar până la urmă am cele mai multe contribuții la gol și pase. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fac ce iubesc.
Ne doream victoria, de acum înainte tot așa ne dorim. (N.r. Ești supărat pe domnul Bergodi? După perioada de la Rapid) Nu pot să spun că am rămas cu mare supărare pe dânsul, așa e la fotbal, nu m-a apreciat când eram la Rapid, se întâmplă ca unii antrenori să te placă și alții să te facă să fii cea mai bună varianta a ta. Nu sunt supărat.
Vor fi meciuri foarte importante, concentrarea e 100% la meciul cu Craiova. (N.r. Despre meciul cu Rapid) La fiecare meci vrem să câștigăm, dar urmează meciul cu Craiova, e un meci foarte important pentru sezonul nostru”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro, după Dinamo – U Cluj 2-1.
