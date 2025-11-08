Cătălin Cîrjan ştie de ce Mircea Lucescu nu-l cheamă la naţionala României: "În ultimele trei meciuri..." - Antena Sport

Închide meniul
Cătălin Cîrjan ştie de ce Mircea Lucescu nu-l cheamă la naţionala României: “În ultimele trei meciuri…”

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 20:09

Cătălin Cîrjan / Profimedia

Cătălin Cîrjan a vorbit despre meciul câştigat categoric de Dinamo, dar şi despre situaţia lui. Într-o manieră realistă, fotbalistul lui FC Dinamo a recunoscut că nu se aştepta să fie convocat de Mircea Lucescu la naţioală, pentru că nivelul lui nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor.

“Am ştiut că ne aşteaptă un meci dificil (n.r- cu Csikszereda). A venit acel penalty şi am marcat. Ne-am făcut jocul mai uşor în a doua repriză. In tur am irosit nişte puncte. În această seară nu am mai făcut greşeli şi ne-am impus”, a declarat Cîrjan. Întrebat de ce a fost schimbat în repriza secundă, fotbalistul a spus că, din punctul lui de vedere, a avut o “evoluţie bună”.

“Cred că am avut o evoluţie bună, mai ales în repriza a doza. Nu vreau să spun mai mult, eu îmi fac treaba, muncesc la antrenamente. Cred că nu am uitat fotbalul, sunt jucător foarte bun. Nu pot să spun că pun presiune pe mine, am şi eu familie. Văd tot ce scrie despre mine. Sunt jucător cu experienţă, sunt sigur că ajung la nivel mare. Important e să legăm victorii, important să o ţinem tot aşa”, a mai spus fotbalistul.

Legat de faptul că nu a fost chemat la naţională, Cîrjan a declarat: “Nu pot să spun că sunt supărat. Ştiu foarte bine că ultimele trei meciuri nu au fost pentru mine la cel mai bun nivel”.

Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România