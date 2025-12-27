"Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?" Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Închide meniul
La Liga | "Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?" Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă

“Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?” Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă

Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 14:02

Robert Lewandowski şi Hansi Flick - Profimedia Images

Robert Lewandowski (37 de ani) a fost întrebat direct dacă în timpul stagiunii 2022-2023 conducerea Barcelonei i-ar fi cerut să nu marcheze în ultimele două etape, pentru ca gruparea blaugrana să nu fie obligată să plătească un bonus către Bayern Munchen, fosta echipă a atacantului.

Catalanii aveau o clauză în contract prin care erau obligaţi să plătească 2.5 milioane de euro către bavarezi, dacă Lewa marca 25 de goluri în La Liga. În biografia “Lewandowski”, autorul Sebastian Staszewski a scos în evidenţă această informaţie, conform căreia catalanii i-au cerut să pună frână când a ajuns la cota 23.

Robert Lewandowski a vorbit despre situaţia hilară de la Barcelona

“Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Respect foarte mult Barcelona și oamenii care lucrează acolo. Eram conștient de situația clubului și erau multe lucruri de rezolvat pentru binele Barcelonei.

Pe scurt, era vorba de un bonus, iar toată lumea știe că Barcelona era atentă la fiecare euro în acea problemă. Nu era o sumă de neglijat.

Pentru mine nu a fost nicio problemă, dar mi-au rămas în minte problemele clubului și m-am întrebat dacă să marchez sau nu”, a spus Lewandowski, pentru canalul de YouTube al jurnalistului polonez Bogdan Rymanowski

Atacantul polonez, care se distanţase în cursa pentru trofeul de golgheter, nu a marcat în ultimele două etape din LaLiga împotriva Mallorca (3-0) şi Celta Vigo (2-1). Două meciuri pe care le-a disputat în întregime.

FC Barcelona a câştigat în cele din urmă al 27-lea titlu de campioană, cu 10 puncte avans faţă de Real Madrid, iar Robert Lewandowski a terminat „Pichichi” cu 23 de goluri, înaintea lui Karim Benzema (19 goluri cu Real Madrid) şi Joselu (16 goluri cu Espanol Barcelona).

