Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 - Antena Sport

Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0

Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 13:23

Alex Matei în UTA - FCSB / SPORT PICTURES

Veşti dramatice despre Alexandru Matei (17 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad.

El a suferit o accidentare gravă în duelul câștigat de trupa lui Mihalcea (49 de ani), scor 3-0, contra lui FCSB în Cupa României. Tehnicianul gazdelor l-a aruncat în teren pe tânărul Alexandru Matei în minutul 81. Fotbalistul s-a accidentat la genunchi şi a părăsit terenul pe targă, în minutul 88.

Din păcate veștile date de medici nu sunt deloc bune pentru puștiul în vârstă de 17 ani. Alex Matei nu va mai juca fotbal în sezonul 2025-2026. Potrivit Fanatik.ro, tânărul fotbalist a suferit o ruptură de ligamente şi stă pe bară şase luni.

Adrian Mihalcea: ”Din păcate, accidentarea lui Alex Matei m-a dat peste cap”

După meci, Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul lui UTA, nu s-a putut bucura pe deplin de succesul echipei sale și a invocat faptul că a fost afectat de accidentarea gravă pe care a suferit-o tânărul Alex Matei (17 ani) în minutul 87. ”Este prima dată când am bătut-o pe FCSB ca antrenor. A fost un meci de Cupă. E bine că am câștigat. Din păcate, accidentarea lui Matei m-a dat peste cap. Trebuie să aibă puterea să treacă peste”, a spus Mihalcea.

 

1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
