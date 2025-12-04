Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 - Antena Sport

Veşti dramatice despre Alexandru Matei (17 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad.

El a suferit o accidentare gravă în duelul câștigat de trupa lui Mihalcea (49 de ani), scor 3-0, contra lui FCSB în Cupa României. Tehnicianul gazdelor l-a aruncat în teren pe tânărul Alexandru Matei în minutul 81. Fotbalistul s-a accidentat la genunchi şi a părăsit terenul pe targă, în minutul 88.

Din păcate veștile date de medici nu sunt deloc bune pentru puștiul în vârstă de 17 ani. Alex Matei nu va mai juca fotbal în sezonul 2025-2026. Potrivit Fanatik.ro, tânărul fotbalist a suferit o ruptură de ligamente şi stă pe bară şase luni.

Adrian Mihalcea: ”Din păcate, accidentarea lui Alex Matei m-a dat peste cap”

După meci, Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul lui UTA, nu s-a putut bucura pe deplin de succesul echipei sale și a invocat faptul că a fost afectat de accidentarea gravă pe care a suferit-o tânărul Alex Matei (17 ani) în minutul 87. ”Este prima dată când am bătut-o pe FCSB ca antrenor. A fost un meci de Cupă. E bine că am câștigat. Din păcate, accidentarea lui Matei m-a dat peste cap. Trebuie să aibă puterea să treacă peste”, a spus Mihalcea.