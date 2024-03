Ce a spus despre lupta la titlu jucătorul Rapidului care a marcat cele mai multe goluri din carieră împotriva FCSB-ului! - Antena Sport

Reclamă

Vreau să îi remarc pe cei de la mijloc.

(n.r.: Te-ai obişnuit să dai gol meci de meci când joci cu FCSB) E un derby, concentrarea e mult mai mare. Am avut şi noroc, că la acel gol nu a fost un marcaj prea bun la mine.

Am avut o execuţie bună, centrarea a fost foarte bună.

Aceasta este faţa Rapidului şi ar trebui să arătăm aşa în fiecare meci.

„Am arătat foarte bine”

Am arătat foarte bine. Noi încercăm să jucăm un fotbal bun. Atât timp cât vom face asta, vom câştiga.

Încercăm să fim pregătiţi cu Farul. Sperăm să nu se întâmple ca atunci când i-am bătut pe FCSB şi nu am mai câştigat 7 etape. Ei sunt la mâna lor. Aşteptăm greşeala şi noi trebuie să ne câştigăm meciurile. Am văzut doar eşarfe alb-vişinii, mă uitam şi nu îmi venea să cred. Nu a fost niciun discurs (n.r.: al lui Săpunaru), nu era nevoie", a declarat Paul Iacob pentru digisport.ro după Rapid – FCSB 4-0. Ce a spus Gigi Becali despre Dan Şucu după ce Rapid a umilit-o pe FCSB în derby! Rapid – FCSB s-a încheiat 4-0 în derby-ul de pe Arena Naţională. Iată ce a spus Gigi Becali despre Dan Şucu după ce Rapid a umilit-o pe FCSB în derby! Supărat după înfrângere, Becali a zis că nu îl interesează de Dan Şucu. Nu a comentat nimic despre patronul Rapidului. „Ce să spui de arbitraj? Haţegan e arbitru de mare talent. Nu sunt supărat, am 4 puncte. Vreţi să fiu vesel când primesc 4 de la Rapid? Nu mă interesează pe mine Şucu, doar echipa mea. Olaru a fost şters, Coman şters.

A fost ambiţie prostească. A mea a fost. Aveam nevoie de egal, trebuia să jucăm la egal”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Gigi Becali declara anterior că nu mai poate fi prieten cu Dan Şucu de când acesta a intrat în fotbal. „E război, e rivalitate”, declara Gigi Becali. Patronul „roş-albaştrilor” a spus că a fost prieten cu Dan Şucu înainte ca milionarul să intre în fotbal şi să devină acţionarul majoritar al Rapidului.

Dan Şucu şi Victor Angelescu au pregătit o primă de 70.000 de euro pentru jucătorii Rapidului pentru victoria cu FCSB.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru: „Au fost zero! Nu am avut niciun jucător pe teren!” Ameninţări pentru jucători

Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru. Gigi Becali a fost extrem de furios după Rapid – FCSB 4-0. Şi-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby. Coman, Olaru şi Târnovanu au fost distruşi de patron.

Gigi Becali a spus că şi Ştefan Târnovanu riscă să piardă echipa.

„Nu sunt amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Coman, Olaru, Băluţă, Tavi Popescu au fost zero. Nu mai spun de Târnovanu, că poate nu mai intră tot el. Şi la primul gol, dar şi la golul primit la colţul scurt. E mingea lui, nu am avut niciu jucător pe teren. Olaru, căpitanul echipei a fost zero. Tavi bag unul de 16 ani, să văd”, a spus Gigi Becali.

