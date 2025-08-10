Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: "Vă asigur" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: “Vă asigur”

Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: “Vă asigur”

Publicat: 10 august 2025, 20:55

Comentarii
Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: Vă asigur

Silviu Lung jr / Sport Pictures

Silviu Lung a fost întrebat, imediat după meci, despre faza controversată din prelungiri, atunci când golul lui Hermannstadt a fost anulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lung a respins balonul, dar e neclar dacă mingea trimisă de Aurelian Chiţu a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii.

Silviu Lung, despre golul anulat al lui Chiţu: “Vă asigur că nu a fost”

“(n.r: Cum a fost?) A fost frumos. Sunt un moment din carieră în care mă bucur de fiecare meci. E o atmosferă superbă pe Oblemenco. Mă bucur că am luat cele 3 puncte.

Mi-am făcut treaba, nu am făcut nimic special. Mă bucur că am păstrat poarta intactă.

(n.r: despre golul anulat al lui Aurelian Chiţu) Nu a fost. Vă asigur că nu a fost (n.r: gol).

Reclamă
Reclamă

Victoriile aduc victorii. Trebuie să ne menţinem. Să ţinem standardul ridicat.

(n.r: Crezi că e anul Universităţii Craiova?) Vedem. Avem şi Europa, încercăm să mergem pe ambele fronturi, plus Cupa României”, a declarat Silviu Lung jr, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0. Fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2

Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Balaure, scos incredibil de Lung, în minutul 22, pentru ca fundaşul Romanchuk să deschidă scorul pentru gazde, în minutul 31, cu un şut extraordinar de la 25 de metri. Craiova a continuat să pună presiune pe poarta sibienilor şi Căbuz a scos şutul expediat de Nsimba, în minutul 49. Elevii lui Măldărăşanu au ripostat şi Balaure a lovit bara transversală două minute mai târziu.

Anzor a şters transversala cu un şut din afara careului, în minutul 68, apoi oaspeţii au trecut pe lângă gol prin Chiţu, în minutul 74, iar în al doilea minut de prelungire a avut loc cea mai controversată fază a meciului: Kevin Ciubotaru a centrat pentru Chiţu şi acesta a trimis pe poartă. Lung a scos mingea, dar VAR-ul a intervenit şi a verificat dacă mingea a depăşit linia porţii. După două minute, decizia a fost că mingea nu a depăşit linia porţii, deci nu s-a acordat gol, iar Universitatea Craiova – FC Hermannstadt s-a terminat cu victoria la limită a gazdelor, scor 1-0.

Cu acest succes echipa lui Rădoi este lider, având 13 puncte. Hermannstadt bifează al cincilea meci stagional fără victorie şi ocupă poziţia a 14-a în Liga 1, cu doar trei puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
Fanatik.ro
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
0:13 11 aug.
“Nu am nicio explicaţie”. Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB – Unirea Slobozia 0-1
0:08 11 aug.
“O să vă spulber” Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului
0:00 11 aug.
“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB
23:55
Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “Nu mai prindem nici play-off-ul”
23:52
Singurii remarcaţi ai lui Gigi Becali, după înfrângerea ruşinoasă a FCSB-ului cu Unirea Slobozia
23:43
FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 3 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 4 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 5 FotoMihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! 6 Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!”
Citește și
Cele mai citite
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”
Veste de ultim moment dată de Gigi Becali. Jucătorul care revine la FCSB: „Îl transferăm”Veste de ultim moment dată de Gigi Becali. Jucătorul care revine la FCSB: „Îl transferăm”