Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: "Vă asigur" - Antena Sport

Silviu Lung a fost întrebat, imediat după meci, despre faza controversată din prelungiri, atunci când golul lui Hermannstadt a fost anulat.

Lung a respins balonul, dar e neclar dacă mingea trimisă de Aurelian Chiţu a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii.

Silviu Lung, despre golul anulat al lui Chiţu: “Vă asigur că nu a fost”

“(n.r: Cum a fost?) A fost frumos. Sunt un moment din carieră în care mă bucur de fiecare meci. E o atmosferă superbă pe Oblemenco. Mă bucur că am luat cele 3 puncte.

Mi-am făcut treaba, nu am făcut nimic special. Mă bucur că am păstrat poarta intactă.

(n.r: despre golul anulat al lui Aurelian Chiţu) Nu a fost. Vă asigur că nu a fost (n.r: gol).