Ce a spus Silviu Lung despre faza golului anulat al lui Hermannstadt: "Vă asigur" - Antena Sport

Silviu Lung a fost întrebat, imediat după meci, despre faza controversată din prelungiri, atunci când golul lui Hermannstadt a fost anulat.
Lung a respins balonul, dar e neclar dacă mingea trimisă de Aurelian Chiţu a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii.
Silviu Lung, despre golul anulat al lui Chiţu: “Vă asigur că nu a fost”
“(n.r: Cum a fost?) A fost frumos. Sunt un moment din carieră în care mă bucur de fiecare meci. E o atmosferă superbă pe Oblemenco. Mă bucur că am luat cele 3 puncte.
Mi-am făcut treaba, nu am făcut nimic special. Mă bucur că am păstrat poarta intactă.
(n.r: despre golul anulat al lui Aurelian Chiţu) Nu a fost. Vă asigur că nu a fost (n.r: gol).
Victoriile aduc victorii. Trebuie să ne menţinem. Să ţinem standardul ridicat.
(n.r: Crezi că e anul Universităţii Craiova?) Vedem. Avem şi Europa, încercăm să mergem pe ambele fronturi, plus Cupa României”, a declarat Silviu Lung jr, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0. Fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2
Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1.