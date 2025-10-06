Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: "Du-te bă de-aici" - Antena Sport

Închide meniul
Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: "Du-te bă de-aici"

Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: "Du-te bă de-aici"

Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: “Du-te bă de-aici”

Radu Constantin Publicat: 6 octombrie 2025, 14:53

Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: Du-te bă de-aici

Gigi Becali nu este un fan al reţelelor de socializare, cu toate că vorbele lui au devenit de multe ori virale în spaţiul online. El a renunţat la Tik Tok şi Instagram, iar acest lucru îl cere şi jucătorilor de la FCSB.

Pentru a vedea ce se întâmplă în mediul online, Gigi Becali i-a cerut lui Ionuț Luțu să îi facă cont pe Tik Tok. A început să urmărească tot felul de videouri amuzante şi, fără să-şi dea seama, a stat câteva ore bune cu telefonul în mână. Cum timpul costă bani, mai ales pentru Gigi Becali, patronul de la FCSB a decis să își închidă imediat contul.

De ce şi-a închis Gigi Becali contul de  Tik Tok

Intervențiile lui Gigi Becali sunt de cele mai multe ori virale pe rețelele sociale. Unul, recent, a fost copiat chiar și de căpitanul echipei, Darius Olaru.

Modul în care Gigi Becali calcula câte puncte va face FCSB în Europa League, mai exact „3 puncte”, a devenit virale pe Tik Tok. Miliardarul a fost surprins și în trafic de fani care veneau la semafor și îi spuneau „3 puncte”. „Veneau oamenii la mine la semafor, „3 puncte”! Eu făceam calculele la Europa. Nu știam eu ce… TikTok, dacă îmi tai capul. Nu mă uit”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Ionuț Luțu i-a arătat lui Gigi Becali ce apare pe Tik Tok, dar ce i-a atras imediat atenţia miliardarului au fost clipurile video cu femei. Motiv pentru care a decis să renunţe la cont.

„Habar n-am, nici nu mă interesează ‘TikTok-uri’, ‘Facebook-uri’, d-astea, ‘Instagrame’. I-am spus lui Luțu la un moment dat: ‘Ia pune, mă, să văd cum e cu Instagramul asta’. Și a pus, nu știam. Și când văd femei, femei, femei am întrebat ‘Mă, asta e Instagram?’. I-am zis ‘Du-te bă de aici’ și i-am aruncat telefonul!”, a spus finanțatorul FCSB la România TV.

