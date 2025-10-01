Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB - Young Boys. Ce a putut să spună patronul campioanei - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacţie scurtă atunci când a fost întrebat despre duelul dintre FCSB şi Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League. Patronul campioanei a transmis un mesaj savuros legat de aşteptările sale.
“Trei puncte”, s-a rezumat a spune Gigi Becali, înaintea partidei cu elveţienii, care va fi joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională. În prima etapă a grupei, roş-albaştrii au învins-o pe Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0.
Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB – Young Boys
După meciul cu olandezii, FCSB a mai obţinut o victorie şi în campionat, cu Oţelul, scor 1-0. Gigi Becali este încrezător şi înaintea meciului cu Young Boys, fiind cu gândul doar la cele trei puncte.
“Să câștigăm meciul, ce alte așteptări să avem? Trei puncte, trei puncte, trei puncte!
Trei puncte Europa, trei puncte campionat, trei puncte!”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.
Young Boys a fost umilită de Panathinaikos în prima etapă a grupei de Europa League. Elveţienii au fost învinşi cu un categoric 1-4 de către greci, pe teren propriu. În campionat, după şapte etape jucate, trupa din Berna ocupă locul secund, cu 14 puncte.
Cine arbitrează meciul dintre FCSB și Young Boys
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa.
Roș-albaștrii vin după victoria cu Go Ahead Eagles din prima etapă, în timp ce formația din capitala Elveției a suferit un eșec usturător contra celor de la Panathinaikos.
Mohammed Al-Hakim va fi ajutat la cele două linii de Mehmet Culum şi Fredrik Klyver, în timp ce rezervă va fi Joakim Östling, potrivit news.ro. Centralul de 40 de ani s-a născut în Iraq, la Najaf, după care s-a mutat la opt ani alături de familai sa în Suedia.
Al-Hakim a arbitrat primul său meci dintr-un prim eșalon pe 4 noiembrie 2012, iar trei ani mai târziu a devenit arbitru FIFA. În Camera VAR se vor afla polonezii Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz. Meciul de joi se va disputa pe Arena Naţională.
- Cine arbitrează meciul dintre FCSB și Young Boys Berna. Centralul, un suedez cu origini din Iraq
- Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB – Young Boys, din UEFA Europa League
- FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet
- Mircea Lucescu l-a felicitat pe Gigi Becali, după victoria FCSB-ului din Europa League: “Excelent! S-au sacrificat”
- Un singur jucător al FCSB-ului, remarcat după debutul cu dreptul în Europa League: “Au înţeles stilul lui de joc”