Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB - Young Boys. Ce a putut să spună patronul campioanei - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacţie scurtă atunci când a fost întrebat despre duelul dintre FCSB şi Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League. Patronul campioanei a transmis un mesaj savuros legat de aşteptările sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Trei puncte”, s-a rezumat a spune Gigi Becali, înaintea partidei cu elveţienii, care va fi joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională. În prima etapă a grupei, roş-albaştrii au învins-o pe Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0.

Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB – Young Boys

După meciul cu olandezii, FCSB a mai obţinut o victorie şi în campionat, cu Oţelul, scor 1-0. Gigi Becali este încrezător şi înaintea meciului cu Young Boys, fiind cu gândul doar la cele trei puncte.

“Să câștigăm meciul, ce alte așteptări să avem? Trei puncte, trei puncte, trei puncte!

Trei puncte Europa, trei puncte campionat, trei puncte!”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.