Ce antrenor de top a fost propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi: "Era liber de contract" - Antena Sport

Giovanni Becali a dezvăluit ce antrenor de top a propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi. Impresarul a transmis că “simţea” că antrenorul de 44 de ani îşi va da demisia şi le-a propus şefilor din Bănie un posibil înlocuitor.
Davide Ballardini a fost tehnicianul propus de Giovanni Becali la Universitatea Craiova. Antrenorul italian de aproape 62 de ani este liber de contract după ce s-a despărţit de Sassuolo, în vara lui 2024.
Ce antrenor de top a fost propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi
Cel care a fost propus în Bănie are un CV impresionant, antrenând numeroase echipe în fotbalul italian, printre care Lazio, Bologna sau Genoa. După plecarea lui Mirel Rădoi, oltenii l-au numit în funcţia de antrenor pe portughezul Filipe Coelho.
“(n.r. – Ai auzit de Filipe Coelho?) Am auzit. Știu câte ceva. Dar nu a avut cine știe ce. A fost la o echipă din Liga 2. A retrogradat. Nu știu dacă a rămas el când au retrogradat. E chestie de acum mulți ani.
Eu l-am prezentat la Craiova pe Davide Ballardini, înainte să se întâmple cu Rădoi, că bănuiam că o să se întâmple ceva. Un om crescut de Sacchi, a antrenat 7 echipe de de Divizia A și 5-6 de Divizia B în Italia. Era liber de contract. Dar cu o vârstă de 62 de ani.
Dar ei au un director sportiv portughez (n.r. – Mario Felgueiras). Și au vrut un portughez că e și la modă. Tot ce e la modă acum în fotbal sunt jucători, antrenori și directori sportivi portughezi. Luis Campos a fost primul lor mare director sportiv, care a deschis calea. La orice echipă unde te duci din top 5 vezi numai portughezi și jucători și directori sportivi. Și spanioli”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
- Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut “interzis” anul trecut
- “Bucureştiul fură fraierii”. Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB
- Valeriu Iftime acuză jocuri de culise după decizia Adunării Generale a LPF: “Mă dezgustă totul”
- “Au jucat «perversește»”. Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru
- Daniel Pancu, mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: “Și din fier daca ai fi și tot ți-ar fi greu”