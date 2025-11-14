Ce antrenor de top a fost propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi: "Era liber de contract" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 14 noiembrie 2025, 12:42

Ce antrenor de top a fost propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi: Era liber de contract

Mirel Rădoi / Profimedia Images

Giovanni Becali a dezvăluit ce antrenor de top a propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi. Impresarul a transmis că “simţea” că antrenorul de 44 de ani îşi va da demisia şi le-a propus şefilor din Bănie un posibil înlocuitor.

Davide Ballardini a fost tehnicianul propus de Giovanni Becali la Universitatea Craiova. Antrenorul italian de aproape 62 de ani este liber de contract după ce s-a despărţit de Sassuolo, în vara lui 2024.

Ce antrenor de top a fost propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi

Cel care a fost propus în Bănie are un CV impresionant, antrenând numeroase echipe în fotbalul italian, printre care Lazio, Bologna sau Genoa. După plecarea lui Mirel Rădoi, oltenii l-au numit în funcţia de antrenor pe portughezul Filipe Coelho.

(n.r. – Ai auzit de Filipe Coelho?) Am auzit. Știu câte ceva. Dar nu a avut cine știe ce. A fost la o echipă din Liga 2. A retrogradat. Nu știu dacă a rămas el când au retrogradat. E chestie de acum mulți ani.

Eu l-am prezentat la Craiova pe Davide Ballardini, înainte să se întâmple cu Rădoi, că bănuiam că o să se întâmple ceva. Un om crescut de Sacchi, a antrenat 7 echipe de de Divizia A și 5-6 de Divizia B în Italia. Era liber de contract. Dar cu o vârstă de 62 de ani.

Dar ei au un director sportiv portughez (n.r. – Mario Felgueiras). Și au vrut un portughez că e și la modă. Tot ce e la modă acum în fotbal sunt jucători, antrenori și directori sportivi portughezi. Luis Campos a fost primul lor mare director sportiv, care a deschis calea. La orice echipă unde te duci din top 5 vezi numai portughezi și jucători și directori sportivi. Și spanioli”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

