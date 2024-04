"Ce ar spune Dan Petrescu după ce aţi primit 5 goluri de la Farul?" Cristi Manea a cedat şi şi-a anunţat plecarea de la CFR Cluj - Antena Sport

Munteanu (’23), Cojocaru (’42, ’78), Grameni (’67) şi Ganea (’83) sunt jucătorii care au marcat în poarta lui CFR Cluj. Golul de onoare al feroviarilor a fost înscris de golgheterul Philip Otele, în mninutul 76.

Iată cum arată acum clasamentul în Liga 1, după ce constănţenii i-au umilit pe ardeleni:

1. FCSB – 44 de puncte

2. Farul – 32 de puncte

3. Universitatea Craiova – 31 de puncte

4. CFR Cluj – 31 de puncte

5. Rapid – 28 de puncte

6. Sepsi – 27 de puncte

Mario Camora, devastat după Farul – CFR Cluj 5-1

Camora a precizat că e supărat şi pe el pentru umilinţa pe care CFR Cluj a suferit-o. El a precizat că Dan Petrescu nu a vorbit cu jucătorii CFR-ului înainte de acest meci.

„Un rezultat ruşinos, nu merităm niciunul să purtăm acest tricou. Dacă nu ne trezim, degeaba face patronul un efort.

Astăzi nu am intrat bine, nici în prima repriză, nici în a doua. Am avut şansa să facem 1-0. Puteam vorbi de un alt meci. În repriza a doua am avut şi noi nişte ocazii.

Cu atacul lor, e un pericol. Nu se poate aşa ceva.