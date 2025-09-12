Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal! - Antena Sport

În august 2020, se construia „El Nuevo Dinamo”, după ce clubul din Ștefan cel Mare fusese preluat de spaniolul Pablo Cortacero.
Omul de afaceri originar din Granada transfera jucători străini pe salarii uriașe pentru România și promitea că o va transforma pe Dinamo într-o forță pe continent.
Borja Valle era adus în țară cu un salariu de 33.000 de euro pe lună, portarul René Hinojo semna pentru 25.000 de euro, în timp ce polonezul Janusz Gol primea 18.000! Unde sunt astăzi cei trei?
Borja Valle e om de bază și căpitan în echipa din orașul natal!
Borja Valle, ajuns la 33 de ani, joacă acum la Ponferradina, în Primera Federación, a treia ligă spaniolă. Fostul mijlocaș al lui Dinamo este chiar căpitanul echipei, iar în acest sezon a marcat deja un gol și a oferit un assist. În stagiunea trecută, a înscris nouă goluri în 41 de meciuri. Valle este născut chiar în Ponferrada și și-a început cariera la echipa pentru care evoluează astăzi.
La Dinamo, spaniolul a marcat cinci goluri în zece apariții. Neplătit timp de trei luni, Valle a părăsit-o pe Dinamo în decembrie 2020. Până să ajungă la Ponferradina, în 2024, Borja a mai evoluat pentru Oviedo, Khor Fakkan (în Emiratele Arabe Unite), Alcorcón, Cartagena și Rapid București.
● 300.000 de euro este cota actuală a lui Borja Valle, potrivit Transfermarkt.
René Hinojo a dispărut din fotbal
René Hinojo a reprezentat un caz revoltător la Dinamo, plătit cu 25.000 de euro pe lună, la 37 de ani, în condițiile în care nu era nici măcar titular! Hinojo, ajuns la 41 de ani, s-a retras din fotbal în vara lui 2024, jucând ultima oară pentru UD Ibiza. Mai corect, s-a aflat în lotul celor de la Ibiza, pentru că, de fapt, nu a evoluat niciun minut în sezonul 2023/2024.
La Dinamo, portarul iberic a prins doar trei meciuri, două în campionat și unul în Cupa României. În ultimii ani, marea lui realizare este că a dat numele stadionului din El Bosque, orășelul său natal din regiunea Cádiz.
Janusz Gol s-a retras din cauza accidentărilor
Și polonezul Janusz Gol, acum în vârstă de 39 de ani, s-a retras din fotbal. În luna martie a acestui an, mijlocașul legitimat la Arka Gdynia a anunțat că agață ghetele în cui din cauza unei accidentări la genunchi. De altfel, problemele de sănătate l-au ținut departe de gazon în tot sezonul 2024-2025, în care nu a jucat nici măcar un minut.
Gol a rezistat un sezon la Dinamo, până în vara lui 2021. A jucat în 27 de meciuri pentru „câini”, fără să marcheze, dar cu trei pase de gol. A plecat din România în vara lui 2021, semnând cu Górnik Łęczna.
