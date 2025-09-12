Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal! - Antena Sport

În august 2020, se construia „El Nuevo Dinamo”, după ce clubul din Ștefan cel Mare fusese preluat de spaniolul Pablo Cortacero.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul de afaceri originar din Granada transfera jucători străini pe salarii uriașe pentru România și promitea că o va transforma pe Dinamo într-o forță pe continent.

Borja Valle era adus în țară cu un salariu de 33.000 de euro pe lună, portarul René Hinojo semna pentru 25.000 de euro, în timp ce polonezul Janusz Gol primea 18.000! Unde sunt astăzi cei trei?

Borja Valle e om de bază și căpitan în echipa din orașul natal!

Borja Valle, ajuns la 33 de ani, joacă acum la Ponferradina, în Primera Federación, a treia ligă spaniolă. Fostul mijlocaș al lui Dinamo este chiar căpitanul echipei, iar în acest sezon a marcat deja un gol și a oferit un assist. În stagiunea trecută, a înscris nouă goluri în 41 de meciuri. Valle este născut chiar în Ponferrada și și-a început cariera la echipa pentru care evoluează astăzi.

La Dinamo, spaniolul a marcat cinci goluri în zece apariții. Neplătit timp de trei luni, Valle a părăsit-o pe Dinamo în decembrie 2020. Până să ajungă la Ponferradina, în 2024, Borja a mai evoluat pentru Oviedo, Khor Fakkan (în Emiratele Arabe Unite), Alcorcón, Cartagena și Rapid București.