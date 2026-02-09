Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul - FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții” - Antena Sport

Închide meniul
Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul - FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții"

Liga 1

Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții”

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 9:25

Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4: Face tâmpenii, îmi dă emoții”

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Baba Alhassan (26 de ani), mijlocaș care a început partida de la Galați ca titular. 

Alhassan a fost înlocuit la pauza meciului cu Oțelul, în locul său fiind trimis pe teren Joao Paulo (27 de ani). 

Gigi Becali l-a taxat pe Baba Alhassan, după Oțelul – FCSB 1-4 

După meci, Gigi Becali a subliniat că Baba Alhassan nu poate fi lăsat singur în fața apărării, având nevoie alături de el de Florin Tănase, pentru a nu comite erori. 

„Tănase trebuie să fie număr 10, dar nu cu Baba în spate, care îmi dă emoții când are mingea. Pe Joao Paulo să-l vedem, să vedem agresivitate. Baba, așa cum e, face tâmpenii. Nu poți să-l lași închizător, trebuie să fie Lixandru acolo”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Oțelul – FCSB 1-4. 

Totodată, Becali a numit și „omul meciului”, după victoria cu Oțelul. Patronul campioanei l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, cel care a marcat o „dublă” la Galați. 

Bîrligea e omul meciului. A dat două goluri. Faptul că a jucat el așa a dus la scorul ăsta. Când ești în frunte, dai semnalul. Atacantul dă semnalul. Dacă Tănase îi pasează și vede că nu face nimic, se descurajează.  

Tănase a dat 3 pase de gol și un gol. Ăsta a dat două goluri și a scos cartonașul roșu, datorită lui s-a câștigat mai ușor meciul”, a mai spus Becali.
 

